Робота Tesla разоблачили

Глава Tesla Илон Маск после критики пользователей сети признал, что их робот Optimus ограничен в автономных действиях. Об этом сообщает издание Insider.

15 января Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X видео, на котором прототип робота Optimus достает из корзины футболку и аккуратно складывает ее. Некоторые подписчики предпринимателя усомнились, что машина может совершить подобное действие самостоятельно. В частности, пользователи предположили, что гуманоидом управляли удаленно.

«Это настоящее видео, не симуляция?» — задал вопрос популярный блогер Маркес Браунли. Также комментаторы обратили внимание на мужчину, который стоит за спиной у робота — они предположили, что он мог управлять машиной с помощью специальной перчатки. Позже Маск ответил на разоблачение от подписчиков.

«Важное примечание: Optimus пока не может делать это автономно», — отметил глава Tesla. Однако Маск подчеркнул, что в будущем робот сможет складывать вещи аккуратными стопками в произвольной среде и без контроля специалиста.

В середине декабря 2023 года американская корпорация Tesla представила новую версию робота-гуманоида Optimus Gen 2. Машина получила более компактный корпус, увеличила скорость ходьбы и научилась новым движениям.