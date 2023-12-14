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Tesla представила новую версию человекоподобного робота

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Optimus Gen 2
Версия робота-гуманоида Optimus Gen 2.
Источник изображения: Tesla

Американская корпорация Tesla представила новую версию робота-гуманоида Optimus Gen 2. Об этом сообщает издание Electrek.

Новое поколение человекоподобного робота получило более компактный корпус. Также в компании рассказали о снижении веса машины на 10 килограммов. Также скорость Optimus Gen 2 при ходьбе увеличилась на 30 процентов, а робот научился новым движениям. Например, Optimus может приседать, как человек, балансируя в процессе.

Главным улучшением робота оказался навык взаимодействия с мелкими и хрупкими предметами. Инженеры Tesla полностью переработали манипуляторы устройства, благодаря чему, например, машина научилась поднимать, перекладывать из одной руки в другую куриные яйца и класть их на место, не разбивая.


Версия робота-гуманоида Optimus Gen 2.
Источник: Tesla

По мнению специалистов Electrek, новая версия робота выглядит как небольшое обновление машины, но результат все равно впечатляет. При этом авторы отметили, что Optimus будет полезен тогда, когда компания разработает полноценное ПО, основанное на искусственном интеллекте (ИИ).

Корпорация Tesla представила прототип человекоподобного робота Optimus в октябре 2022 года. Машина стоимостью 20 тысяч долларов, или около 1,8 миллиона рублей, научилась ходить, переносить тяжелые вещи, манипулировать конечностями.

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