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Tesla представила прототип человекоподобного робота

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Прототип человекоподобного робота Optimus
Прототип человекоподобного робота Optimus.
Источник изображения: www.reuters.com

Глава Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus стоимостью 20 тысяч долларов. Об этом сообщает Reuters.

Тестовый прототип без внешнего корпуса вышел на сцену, помахал зрителям и станцевал небольшой танец.

По словам Маска, робот был разработан в феврале 2022 года. Он показал видео, на котором прототип выполняет простые задачи, вроде переноса коробок, полива цветов или подъема металлических прутьев на заводе в Калифорнии.

Представленный образец, по словам главы Tesla, более совершенный и близок к тому, который компания планируется запустить в производство. Через несколько недель, утверждает Маск, робот сможет самостоятельно ходить. «Я думаю, что Optimus будет невероятным через пять или десять лет, просто сногсшибательным», — заявил он.

Сообщается, что цена модели составит 20 тысяч долларов (более одного миллиона двухсот тысяч рублей). Весить робот будет 73 килограмма. В его комплектацию войдут аккумуляторная батарея емкостью 2,3 кВт/ч, система микросхем и приводы для управления конечностями. Маск выразил надежду, что Tesla начнет принимать заказы на Optimus уже в ближайшие три-пять лет.

Ранее Илон Маск заявил, что электропикап Cybertruck будет «в достаточной мере» водонепроницаемым, чтобы иметь способность пересекать небольшие водоемы. По его словам, на машине можно будет перейти вплавь небольшие реки, озера и даже моря.

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