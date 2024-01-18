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ТАСС

Отставной генерал Франции считает, что НАТО не хватает зенитных ракет для поставок Украине

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Зенитный ракетный комплекс NASAMS
Зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: EPA-EFE/ TOMS KALNINS

По словам Патрика Дютартра, причиной стало то, что европейские страны не развивали собственные системы противовоздушной обороны после окончания холодной войны

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Страны НАТО не обладают достаточным запасом зенитных ракет для поставок Украине. Такое мнение выразил генерал военно-воздушных сил (ВВС) Франции в отставке Патрик Дютартр.

"Ракет класса "земля - воздух" недостаточно, и не только на Украине, но и во всей Европе и всех странах НАТО", - сказал он в эфире телеканала LCI. Как отметил Дютартр, нехватка зенитных ракет вызвана тем, что европейские страны не развивали собственные системы противовоздушной обороны (ПВО) после окончания холодной войны, так как они отдавали приоритет ядерному сдерживанию. По мнению отставного французского военного, страны НАТО должны сосредоточиться на помощи в развитии на Украине собственных производств необходимых вооружений.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские ВВС испытывают серьезный недостаток управляемых зенитных ракет, размер текущих поставок Запада может не покрыть потребности Киева.

В ноябре 2023 года спикер ВВС Украины сообщал о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицируют комплексы ПВО советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем ПВО. Он отмечал, что это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

До этого газета The New York Times сообщила, что Украина в условиях острой нехватки систем ПВО потребовала от США создания для нее систем FrankenSAM, название которых включает в себя слово "Франкенштейн" и SAM (surface-to-air missile, ракета класса "земля - воздух"). Эти системы сочетают западные технологии с элементами боевой техники советских времен. Отмечалось, что два варианта этой "гибридной" системы оружия уже были испытаны на полигонах в США. 

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Страны
США
Украина
Франция
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NASAMS
Patriot ЗРК
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Ядерный щит
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