Эфиопия получила истребители Су-30

Вооруженные силы Эфиопии сообщили о состоявшейся 16 января 2024 года (7 тэрра 2016 года по эфиопскому летоисчислению) церемонии ввода в состав военно-воздушных сил Эфиопии двух истребителей Су-30 "первого поколения". Заявлено, что это "первая партия" получаемых самолетов Су-30. На церемонии присутствовал начальник штаба (главнокомандующий) вооруженных сил Эфиопии фельдмаршал Бирхану Юла.

Один из двух первых полученных ВВС Эфиопии истребителей Су-30К с бортовым номером "2401", 16.01.2024 (с) вооруженные силы Эфиопии

Судя по распространенным фотографиям, два полученных ВВС Эфиопии самолета Су-30 имеют эфиопские бортовые номера "2401" и "2402".

По мнению bmpd, данные самолеты являются бывшими истребителями Су-30К ВВС Индии, что, видимо, свидетельствует о том, то российская сторона смогла продать Эфиопии последние шесть из 18 истребителей Су-30К, возвращенных Индией.

Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой "переходные" самолеты, построенные в качестве первых 18 машин на Иркутском авиационном заводе АО "Корпорация "Иркут" (ныне АО "Объединенная авиастроительная корпорация") для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям 1996 и 1998 годов. Самолеты Су-30К (серийные номера с 04-01 по 04-10 и с 05-01 по 05-08) были поставлены ВВС Индии в 1997-1999 годах, но по соглашению от декабря 2005 года были возвращены индийской стороной корпорации "Иркут" в обмен на поставку Индии 18 новых полноценных истребителей Су-30МКИ иркутского производства в 2007 году.

В июле 2011 года все 18 возвращенных индийской стороной Су-30К были перевезены из Индии на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия), где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации "Иркут" (затем ОАК). В Российскую Федерацию самолеты возвращены не были с целью избежания налоговых выплат.

В октябре 2013 года АО "Рособоронэкспорт" подписало контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из этих 18 бывших индийских истребителей Су-30К. Сообщалось, что изначально поставка всех 12 самолетов должна была быть произведена к началу 2017 года. Фактически купленные 12 самолетов Су-30К были поставлены в Анголу только с октября 2017 по май 2019 годов после проведения их ремонта и доработок на 558-м АРЗ.

Остальные шесть самолетов Су-30К оставались на хранении на 558-м АРЗ в Барановичах, и их судьба была неопределенна. В конце 2010-х годов неоднократно появлялись сообщения о переговорах российской и ангольской сторон относительно их продажи также Анголе, но реализовано это не было. Теперь очевидно, что в итоге их покупателем стала Эфиопия.

Церемония ввода в строй ВВС Эфиопии двух первых полученных истребителей Су-30К (бортовые номера "2401" и "2402"), 16.01.2024 (с) вооруженные силы Эфиопии