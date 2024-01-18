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Военное обозрение

Главком ВСУ Залужный поделился прогнозом боевых действий на 2024 год с главой начальников штабов ВС США Брауном

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Источник изображения: topwar.ru

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.

Украинский генерал рассказал американскому как обстоят дела у украинской армии на сегодняшний день. Как отмечается, американца интересовала не только ситуация на фронте в целом, но и на отдельных участках. Также обсудил с ним итоги прошедшего года, чего добились ВСУ, а чего не смогли. Кроме того, Залужный поделился с Брауном прогнозом на этот год, выслушав от того пару "хороших" советов.

Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024-й. Вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес

- написал Залужный.

Также он подчеркнул, что поблагодарил Чарльза Брауна лично и весь американский народ в общем за всестороннюю поддержку Украины в ее "борьбе с российским агрессором". Генерал признал, что если бы не помощь США, то украинская армия потерпела бы поражение.

От себя добавим, что если бы не американская помощь, то киевская хунта во главе с Зеленским уже давно бы перестала существовать, а десятки тысяч украинских солдат были бы живы.

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Страны
США
Украина
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