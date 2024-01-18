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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.
Украинский генерал рассказал американскому как обстоят дела у украинской армии на сегодняшний день. Как отмечается, американца интересовала не только ситуация на фронте в целом, но и на отдельных участках. Также обсудил с ним итоги прошедшего года, чего добились ВСУ, а чего не смогли. Кроме того, Залужный поделился с Брауном прогнозом на этот год, выслушав от того пару "хороших" советов.
- написал Залужный.
Также он подчеркнул, что поблагодарил Чарльза Брауна лично и весь американский народ в общем за всестороннюю поддержку Украины в ее "борьбе с российским агрессором". Генерал признал, что если бы не помощь США, то украинская армия потерпела бы поражение.
От себя добавим, что если бы не американская помощь, то киевская хунта во главе с Зеленским уже давно бы перестала существовать, а десятки тысяч украинских солдат были бы живы.