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ТАСС

Путин назвал "придурками" киевских переговорщиков за отказ от договоренностей с РФ

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Переговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Кряжев

Президент уверен, что конфликт можно было бы закончить еще полтора года назад

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал "придурками" киевских переговорщиков, отказавшихся под давлением Лондона от договоренностей с Россией. Такое мнение он высказал на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

"Они же отказались от переговоров. Напомню, в Стамбуле обо всем договорились. Я говорю это вам, представители муниципальной власти, ну и все граждане России, конечно, должны знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ лежит", - напомнил Путин. "Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы, а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в Раде, сказал: "Да, мы были готовы, мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну, придурки, нет?!" - возмутился российский лидер.

Путин рассказал, что российской стороне говорили, что "надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем". "Надо войска отвести от Киева. Отвели - через день, они выбросили в помойку все договоренности", - поделился воспоминаниями он.

Президент РФ уверен, что конфликт можно было бы закончить еще полтора года назад. "Ну, это просто лишний раз подчеркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, и для всего мира это очевидно", - сказал он. 

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Путин Владимир
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