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ТАСС

Минобороны РФ в 2023 году выявило более 50 причастных к биолабораториям США на Украине

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что среди них должностные лица государственных органов США и Украины, сотрудники посреднических организаций и частных компаний

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Личности более 50 фигурантов военно-биологической деятельности США на Украине установило Минобороны России за 2023 год, в их числе должностные лица госорганов двух стран, а также сотрудники посреднических организаций и частных компаний. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Отдельно хотел бы отметить проведенную в 2023 году работу по выявлению организаторов и участников военно-биологической деятельности на территории Украины. В результате анализа полученной документации было установлено более 50 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов США и Украины, сотрудники посреднических организаций и частных компаний", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

По его словам, в числе установленных участников деятельности - сотрудники Управления Минобороны США по снижению угрозы Кеннет Майерс, Роберт Поуп и Джоанна Уинтрол, а также представители компаний Battelle и EcoHealth Alliance Кэвин Оливал, Карен Сейлорс и Льюис фон Таер.

Кроме того, Кириллов проинформировал, что в августе 2023 года во Львове прошел тренинг, направленный на обвинение России в применении биологического оружия. "В мероприятии приняли участие Филиппа Ленцос, Джемма Боушер, заведующая референс-лабораторией искусственных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина, а также начальник отдела биологической безопасности и биологической защиты Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Дарья Пономаренко", - отметил он.

Глава войск РХБЗ добавил, что исследования по изучению возбудителей экономически значимых инфекций и механизмов их распространения проводились под руководством Дениса Музыки, к сбору и отправке материалов привлекались Виктор Гавриленко и Александр Мезинов. 

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