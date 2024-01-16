Министр обороны Великобритании отказался начинать наземную операцию против хуситов, но допустил авиаудары по позициям движения в Йемене

Вооруженные силы Великобритании не будут проводить наземную военную операцию против действующего в Йемене движения «Ансар Алла», более известного как «хуситы». Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Грант Шэппс.

По утверждению главы британского военного ведомства, проведение наземной военной операции в Йемене изначально отсутствовало в планах Лондона. Однако Шэппс допустил вероятность повторных авиационных ударов по объектам хуситов на территории контролируемых ими провинций Йемена.

Целью ракетных ударов по Йемену министр обороны Великобритании назвал «сигнал» хуситам о том, что им не стоит заниматься атаками на гражданские суда в Красном море. При том Шэппс не забыл упомянуть, что за йеменскими хуситами стоит Иран. Власти Ирана причастность к атакам против гражданских судов отрицают, но их связи с хуситами известны, поскольку хуситы опираются на поддержку населяющих северные провинции Йемена шиитов-зейдитов.

Естественно, что действия британской авиации Шэппс объяснил «благими побуждениями» - заботой о «свободе навигации» в международных водах. Глава британского военного ведомства отметил, что будет внимательно следить за ситуацией в Красном море. Если атаки хуситов на суда не прекратятся, то, предупредил министр, Йемен могут ждать новые ракетные удары по объектам хуситов.

В свою очередь, хуситы ранее заявляли, что теперь будут атаковать не только связанные с Израилем суда, но и суда, связанные с США и Великобританией, которые предприняли недавно акт агрессии против йеменского народа, нанося по суверенной стране ракетные удары.