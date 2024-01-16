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РИА Новости

Пентагон ведет дело к рукотворным эпидемиям, сообщили в Минобороны

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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Генерал Кириллов: Пентагон ведет дело к искусственно управляемым эпидемиям

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Деятельность американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий", и прогноз развития этих работ предполагает ухудшение эпидемиологической обстановки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Мы неоднократно отмечали, что работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия", - сказал Кириллов на брифинге.

"При этом прогноз развития ситуации предполагает дальнейшее ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков", - добавил генерал.

Так, в течение последних двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров, в Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах, отметил Кириллов. Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии, добавил он. "Одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями. В течение года в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также зафиксирован пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных", - констатировал Кириллов. Это заявление начальника войск РХБЗ прозвучало на фоне сообщений о том, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.

Ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать внутри опасной военно-биологической деятельности Пентагона, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая, комментируя эти сообщения. Участие в дискуссии в Давосе мировых экспертов и ученых-эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено, и заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы, отметил Роспотребнадзор.

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