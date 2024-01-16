Русские на коне. Чешский генерал оценил ситуацию на Украине (Parlamentní listy, Чехия)

Генерал Шандор: у Запада больше нет возможности помогать Украине

Запад не может оказывать Украине помощь в тех объемах, в каких обещал, заявил PL чешский генерал Андор Шандор. Стратегия Вашингтона и Брюсселя полностью провалилась, Киев сталкивается со множеством проблем, а русские сейчас на коне, признал военный.

Радим Паненка

Эксперт в области безопасности и бывший глава военной разведки Чешской Республики Андор Шандор в интервью "Парламентни листы" анализирует текущую ситуацию вокруг вооруженного конфликта на Украине. По его прогнозу, Россия готовится ударить по новой цели, фактически сведя на нет новую форму западной помощи. "Как только русские узнают, когда на Украину прибудут первые истребители F-16, они начнут уничтожать украинские аэродромы, чтобы украинцам неоткуда было взлетать", — предупреждает генерал Андор Шандор.

Parlamentní listy: Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг утверждает, что Владимир Путин не уничтожит Украину и что альянс продолжит ее поддерживать. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, напротив, сказал, что стратегия Запада в отношении Украины провалилась. Кто же из них прав?

Андор Шандор: Владимир Путин уничтожил Украину уже тем, что занял 18 % ее территории. Конечно, он может продвинуться еще дальше, но я понимаю Столтенберга так, что Путин не уничтожит Украину в том смысле, какой обычно вкладывается в слово "уничтожить". То есть он не оккупирует ее целиком, не разрушит полностью, не истребит всех граждан и не свергнет правительство. Конечно, этого не будет.

Что касается заявления Фицо, то он отчасти прав в том, что мы пообещали Украине оказывать постоянную помощь, а теперь президент США Байден говорит, что будет помогать Украине насколько это возможно. Мы видим, что у западной помощи есть свои пределы, хотя наобещали Украине бог знает что. Теперь выясняется, что мы не способны или не хотим продолжать. Мы, Европейский Союз, пообещали, что будем отправлять Украине миллион артиллерийских снарядов в год, а отправили всего 300 тысяч. Проблема еще и в том, что даже банки не хотят предоставлять производителям боеприпасов кредиты, чтобы можно было начать производство. Также у производителей нет уверенности в том, сколько они смогут выпускать эти боеприпасы. Запад явно оплошал. Владимир Путин может приказать: мол, откройте такой-то и такой-то завод, и все будет сделано. И в этом заключается большая разница.

Я не слышал, а точнее не читал, все мысли Роберта Фицо на этот счет, но ясно, что помощь Запада постепенно сокращается. К сожалению, это приводит к тому, что у Украины не хватает денег не только на функционирование государства, но и на продолжение боевых действий. Это, в свою очередь, может помешать ей вернуть себе часть оккупированных территорий и улучшить тем самым свои переговорные позиции.

Йенс Столтенберг и не может сказать ничего другого, поскольку возглавляет Североатлантический альянс и вынужден поддерживать идею помощи Украине. С другой стороны, ясно, что в ближайшее время Украина не войдет в НАТО, и в это никто и не верит. То же можно сказать о начале переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз. Но и это не означает, что Украина в обозримом будущем сможет стать членом ЕС. В этой связи я могу согласиться с мнением Роберта Фицо о том, что западная стратегия провалилась и что существует большой зазор между обещаниями и реальностью.

— Мы действительно вот уже какое-то время наблюдаем за постепенным охлаждением многих западных стран к идее безусловной помощи Украине, которая не справилась со столь ожидаемым контрнаступлением, хотя многие делали на него ставку. К чему все идет? Можно ли реально ожидать возвращения Украины в первоначальные границы, на чем настаивают, прежде всего, наши политики?

— Лично я скептически настроен. Вряд ли Украине удастся восстановить свою целостность в том виде, в каком она существовала до 2014 года. Тем более мне трудно представить, что русские откажутся от Крыма. В случае мирных переговоров решающую роль сыграет то, кто и с каких позиций на них выйдет. Если украинское руководство согласится на жесткие мирные условия русских, то есть никакого НАТО, никакой большой армии и так далее, то конфликт может закончиться относительно быстро, поскольку я не думаю, что Россия хочет оккупировать всю Украину. У нее нет для этого сил, да и проблем возникло бы масса.

Если же Украина не согласится на такие условия (а, на мой взгляд, ничего тут нет удивительного), русские продолжат войну на истощение, продолжат уничтожать украинскую инфраструктуру и вообще разлагать страну, что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем. Но когда ждать реального прекращения боев? Русские сейчас в этом особо не заинтересованы, потому что они на коне. Они видят, что Украина слаба и что американский конгресс все еще не готов утвердить помощь Украине. Россия знает, что у Европы возможностей не так уж много, и она еще не раз подумает, прежде чем отдать то, что у нее есть. Вот вам общая картина ситуации, в которой мы сейчас находимся.

— Насколько значительно могут изменить ситуацию президентские выборы в Соединенных Штатах и вероятная победа Дональда Трампа?

— Некоторые заносчивые заявления Дональда Трампа не нужно воспринимать буквально. Конечно, вопрос, что еще может произойти, ведь если он победит, то к власти реально придет только в конце января 2025 года. Джо Байден не может позволить второго Афганистана, и при нем США не "побегут" с Украины. Можно ожидать компромиссов, но боюсь, что тех сумм, в которых нуждается Украина, уже не будет.

Я не уверен, что Дональд Трамп закончил бы войну, как говорит. Точно так же я не уверен, что русские на это надеются. Они сейчас делают главную ставку на то, чтобы получить преимущество, а Украина испытывает проблемы не только с оружием и боеприпасами, но и с кадрами. Поэтому русские будут медленно, но упорно давить и уничтожать с воздуха украинскую военную инфраструктуру. Как только русские узнают, когда на Украину прибудут первые истребители F-16, они начнут уничтожать украинские аэродромы, чтобы украинцам неоткуда было взлетать. Поэтому трудно сказать, когда и чем дело кончится.

— В некоторых наших СМИ звучит мнение о том, что хоть сейчас Россия и делает вид, что ее экономика растет и что она со всем справляется, но после победы Владимира Путина на выборах все оглушительно рухнет. Может ли это быть правдой?

— Я бы не полагался на это. Стоит признать, что, несмотря на потери, которые понес Владимир Путин, его рейтинг держится довольно высоко. 70% это немало. Я уже не говорю о том, что антироссийские санкции привели к тому, что русские предприняли некоторые правильные, с их точки зрения, экономические меры. Экономика не захлебнулась, а напротив, и это факт. Россия сближается с Китаем, а также с Индией, которая закупает нефть и газ. Нефть, которую Европа отказалась покупать, у России покупает Саудовская Аравия, а потом перепродает той же Европе. И это тоже факт. Все это привело к тому, что Россия не стоит на коленях, как предсказывали некоторые. Переизбрание Владимира Путина тут ничего не изменит. Так сложилось давно, и причина тут не в административном решении, а в экономической реальности, которая сложилась после того, как мы приняли 11 санкционных пакетов (на самом деле их принято уже 12 – Прим. ИноСМИ), так и не поставивших Россию на колени. Напротив, они только помогли российской экономике.

— А как обстоят дела с европейской и, в частности, чешской помощью Украине? У нас еще есть оружие и боеприпасы, чтобы ей отправлять?

— Кроме политической поддержки, мы уже мало что можем предложить. Да, мы, конечно, можем готовить украинских солдат на наших базах. Но вряд ли нам осталось что отдать из арсеналов Армии Чешской Республики. Проблема заключается в том, что пока у нас не будет БМП CV-90, мы вряд ли можем отдать Украине наши старые БМП. То же касается танков и других вооружений. Стоит признать, что нам почти нечего уже отправлять, пожалуй, кроме каких-нибудь боеприпасов. Сможем ли и захотим ли мы передать украинцам самоходные гаубицы "Дана" калибра 152 мм в обмен на французские "Цезари", я не знаю. Планы мне неизвестны. Этот вариант возможен, но, конечно, реализовать его прямо сейчас невозможно. Главное, чтобы мы сами не лишились совершенно всего и не остались с пустыми руками.