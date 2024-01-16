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Интерфакс-АВН

Представитель НАТО заявил, что материал Bild о возможности нападения России на восточный фланг альянса является сценарием учений

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Учения НАТО в Германии
Учения НАТО в Германии.
Источник изображения: © AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ

Рига/Taллин. 15 января. ИНТЕРФАКС/BNS - Попавший в распоряжение немецкого таблоида Bild материал о том, что НАТО готовится к возможному нападению России, является сценарием учений, а не секретным анализом разведки, заявил директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.

Сартс пишет на своей странице в соцсети, что сценарий учений - это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. По его словам, в прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас в сценариях используются существующие страны и географические районы.

Сартс также подчеркивает, что материал Bild - не является секретным анализом разведки, который предсказывает развитие ситуации.

Ранее Bild выпустил материал, в котором со ссылкой на секретный документ Бундесвера утверждается, что Германия рассматривает возможный сценарий нападения России на восточный фланг НАТО в 2025 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в понедельник, комментируя публикацию таблоида, сообщил, что Bild не гнушается публиковать "утки".

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Страны
Германия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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