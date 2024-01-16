В утиль: Австралия разберет списанные вертолеты вместо их передачи Украине (ABC News, США)

ABC News: Австралия утилизирует вертолеты MRH-90 вместо их передачи Украине

Киев обратился к Канберре с просьбой передать ему списанные вертолеты "Тайпан". Однако Австралия нашла иное "применение" этой технике — просто утилизировать ее, сообщает ABC News. Украинская диаспора крайне недовольна решением властей.

— В прошлом году после авиакатастрофы со смертельным исходом Австралия вывела вертолеты "Тайпан" из эксплуатации.

— В декабре Украина попросила отправить ей эти вооружения, несмотря на их хорошо известные проблемы с безопасностью и эксплуатацией.

— На сегодняшний день Австралия поставила в эту истерзанную военным конфликтом страну более ста бронетранспортеров "Бушмастер".

В Австралии протестующие из украинской диаспоры усиливают давление на правительство Энтони Альбанезе из-за принятого им решения демонтировать и утилизировать списанные вертолеты "Тайпан" вместо того, чтобы передать их Киеву.

В сентябре прошлого года австралийские военные вертолеты MRH-90 были выведены из эксплуатации на 14 месяцев раньше планового срока. Сделано это было после июльского крушения вертолета в Квинсленде, выполнявшего учебный полет. В результате погибли четыре военнослужащих.

Первоначально их планировали списать в 2037 году, но со спроектированными в Европе двигателями возникало множество проблем, из-за чего большое количество вертолетов MRH-90 было поставлено на прикол.

19 декабря 2023 года Украина направила официальный запрос на поставку MRH-90, несмотря на задокументированные проблемы с безопасностью и поломки.

"У нас иная оценка рисков. Мы страна, которая находится в состоянии военного конфликта", — сказал Антон Богданович (Anton Bogdanovych), организовавший в воскресенье в Сиднее митинг сторонников Украины.

Богданович сказал: "По какой-то причине правительство Австралии хочет, чтобы мы все, налогоплательщики, заплатили почти два миллиарда долларов за их разборку с последующим захоронением в австралийской земле, что приведет к загрязнению окружающей среды. Оно не желает помочь оказавшемуся в беде другу".

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Катерина Арджиру (Kateryna Argyrou) заявила: "На Украине Россия обладает полным превосходством в воздухе, а эти 45 вертолетов "Тайпан" можно было бы направить на линию фронта. Они очень помогли бы ВСУ сражаться за свободу и демократию".

"К сожалению, австралийское правительство не сообщает, почему эти вертолеты были списаны и почему их планируют утилизировать", — добавила она.

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду, что "еще осталась какая-то возможность … потому что мы пока не получили окончательный ответ".

Но процесс разборки машин уже начался. Сделано это было после их списания, и за все это время ни одна страна не проявила интереса к приобретению MRH-90.

Как заявил ABC News пресс-секретарь министерства обороны Австралии, военное ведомство "утилизирует оставшиеся фюзеляжи и системы, сделав это с минимальными затратами и без вреда для окружающей среды".

"Министерство обороны ведет переговоры с компаниями Airbus Australia Pacific и NATO Helicopter Industries о складировании основных запасных частей демонтируемых MRH-90 для их дальнейшего использования эксплуатантами вертолета NH90", — добавил пресс-секретарь.

На смену выведенным из эксплуатации "Тайпанам" придут вертолеты UH-60M "Блэк Хок" в количестве 40 машин. Но пока Австралия получила лишь несколько этих вертолетов американского производства.

В прошлом году АВС News сообщило, что следствие исключило какую-либо связь между крушением со смертельным исходом на архипелаге Уитсанди и более ранним инцидентом с участием другого "Тайпана" в Новом Южном Уэльсе, в результате которого несколько военнослужащих получили ранения.

По заявлению правительства, Австралия остается "одним из главным доноров Украины среди стран, не входящих в НАТО".

На прошлой неделе заместитель министра обороны Мэтт Тислтуэйт (Matt Thistlethwaite) пожелал счастливого пути 90 военнослужащим, отправившимся в Британию, чтобы помочь в обучении украинских солдат. Таким образом, общее число австралийских военных, посменно принявших участие в этой работе, составило 370 человек.

Выступая на церемонии прощания, Тислтуэйт заявил: "Мы уже выделили в рамках помощи 910 миллионов долларов, из них 370 миллионов пошли на военную технику".

С начала конфликта Австралия поставила Украине 120 бронетранспортеров "Бушмастер", самолет Е7А Wedgetail, артиллерийские установки и прочую технику.

Автор: Набиль аль-Нашар (Nabil Al-Nashar)