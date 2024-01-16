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В США оценили российскую «Дрель»

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Авиационная бомба "Дрель"
Авиационная бомба "Дрель".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Российская планирующая бомба «Дрель», способная уничтожить танковую колонну, представляет опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Возможности боеприпаса оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что бомба использует инерциальную систему и глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС для наведения на цель. Системы наведения боеприпаса оптимизированы для поражения движущихся целей. Каждая бомба содержит 15 самонаводящихся боевых элементов.

«По оценкам, одной кассеты суббоеприпасов бомбы "Дрель" будет достаточно для уничтожения целой ракетной батареи или танковой колонны», — пишет издание.

В публикации отметили, что радиус действия «Дрели» превышает 50 километров. Кроме того, бомба отличается уменьшенным радиолокационным сечением, которое снижает заметность боеприпаса для радаров.

Ранее в январе военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что эффективность «Дрели» возрастает при использовании против нескольких целей.

В этом же месяце в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» для целей специальной военной операции начнется в 2024 году.

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