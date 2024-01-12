Войти
Lenta.ru

В России рассказали о преимуществах бомбы «Дрель»

687
0
0
Авиационная бомба "Дрель"
Авиационная бомба "Дрель".
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Российская планирующая авиационная бомба «Дрель» отличается более высокой точностью, чем свободнопадающие боеприпасы. О преимуществах кассетного боеприпаса рассказал военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru.

«Преимущество "Дрели" в том, что у нее более высокая точность, чем у обычных боеприпасов. Однако "Дрель" — не совсем планирующая бомба. Вот управляемые авиабомбы ФАБ-500 или ФАБ-1500 можно назвать планирующими в полной мере, так как у них есть соответствующие модули, с помощью которых ими можно управлять. Эффективность же "Дрели" ограничена», — сказал он.

Артамонов отметил, что еще в 1980-х в США разработали авиационный комплекс Assault breaker, позволявший обнаруживать цели и поражать их самонаводящимися боеприпасами. По его словам, «Дрель» работает по такому же принципу, поэтому ее эффективность возрастает при использовании против нескольких целей.

«Дрель» несет 15 самонаводящихся боевых элементов, которые отделяются от бомбы на конечном участке траектории. Они спускаются к цели на парашютах, наводясь при помощи датчиков. Дальность планирования бомбы, которая наводится на цель при помощи глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, составляет 30 километров.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» для целей специальной военной операции начнется в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПБК-500У
ФАБ-500
Компании
Ростех
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
10.06.2021
The National Interest (США): планирующая авиабомба «Дрель» — новое супероружие России?
09.06.2021
В США рассказали о новом российском супероружии
09.12.2020
«Гром» в экспортной упаковке
14.10.2019
Россия не спешит с испытаниями новой бомбы
23.08.2017
Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
28.05.2013
HeliRussia 2013 стала крупнейшим европейским вертолетным событием года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО