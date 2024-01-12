В России рассказали о преимуществах бомбы «Дрель»

Российская планирующая авиационная бомба «Дрель» отличается более высокой точностью, чем свободнопадающие боеприпасы. О преимуществах кассетного боеприпаса рассказал военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru.

«Преимущество "Дрели" в том, что у нее более высокая точность, чем у обычных боеприпасов. Однако "Дрель" — не совсем планирующая бомба. Вот управляемые авиабомбы ФАБ-500 или ФАБ-1500 можно назвать планирующими в полной мере, так как у них есть соответствующие модули, с помощью которых ими можно управлять. Эффективность же "Дрели" ограничена», — сказал он.

Артамонов отметил, что еще в 1980-х в США разработали авиационный комплекс Assault breaker, позволявший обнаруживать цели и поражать их самонаводящимися боеприпасами. По его словам, «Дрель» работает по такому же принципу, поэтому ее эффективность возрастает при использовании против нескольких целей.

«Дрель» несет 15 самонаводящихся боевых элементов, которые отделяются от бомбы на конечном участке траектории. Они спускаются к цели на парашютах, наводясь при помощи датчиков. Дальность планирования бомбы, которая наводится на цель при помощи глобальной навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС, составляет 30 километров.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» для целей специальной военной операции начнется в 2024 году.