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ТАСС

Крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" ТОФ отработали борьбу с морскими дронами

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Фрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Расчеты радиотехнических боевых частей выставили помехи средствами радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" отработали уничтожение морских дронов во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

"Во Владивостоке в пункте базирования Тихоокеанского флота экипажи флагмана ТОФ гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" провели учение по отражению нападения безэкипажных катеров условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по легенде учений к пункту базирования кораблей приблизились нескольких морских дронов - командирам крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" было приказано отразить атаку. На кораблях был объявлен сигнал "Тревога" для повышения боеготовности экипажей. Расчеты радиотехнических боевых частей выставили помехи средствами радиоэлектронной борьбы.

"В ходе практической части учения расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей поэтапно выполнили алгоритм обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей, условно производя стрельбу из артиллерийских установок, штатного пулемета "Корд", и стрелкового оружия", - добавили в пресс-службе. 

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