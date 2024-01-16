Косачев назвал целью вбросов о военном столкновении РФ и НАТО увеличение помощи Киеву

Вице-спикер Совета Федерации полагает, что публикация в издании Bild направлена на то, чтобы напугать обывателя

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Публикация в немецком издании Bild о возможном военном столкновении России и НАТО к 2025 году направлена на то, чтобы напугать обывателя и увеличить средства на помощь Украине. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В некоем секретном документе Минобороны Германии, который "чисто случайно" попал в руки "Бильд", излагается "путь к конфликту" между Россией и НАТО <...>. Очевидно, что стояла непростая задача напугать обывателя и заставить его на фоне сокращений в экономике тратить еще больше на "проект Украина" и поддерживать своего заокеанского партнера, который явно ведет германскую экономику к краху, сам при этом больше всех наживаясь на конфликте", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, обсуждать реалистичность предложенных сценариев будущего конфликта России с НАТО бессмысленно, поскольку "цель "слива" вовсе не в том, чтобы показать уровень анализов, которые, конечно же, ведутся в любой стране на том или ином уровне". "В данном случае немца подводят к мысли, которую озвучивать в лоб не очень этично, зато она легко сформулируется в голове после ознакомления с "мнением экспертов": пусть лучше умирают украинцы сегодня, чем немцы завтра. И это вполне соответствует тому, что продвигают и сами нынешние "защитники Европы": дайте лучше нам деньги и оружие сейчас, чем вам потом воевать самим", - отметил Косачев.

Он считает, что такой "нехитрый и достаточно топорный" трюк показывает, "что средств для манипуляции сознанием своего населения у лидеров западного антироссийского альянса остается все меньше". "Люди начинают больше протестовать и меньше верить политикам, рассказывающим про неизбежный крах Европы в случае, если здесь и сейчас не завалить Украину деньгами и оружием, которых все меньше у самого Запада. Раньше они все время говорили одно и то же: что, мол, цель всех этих безумных санкций и самоубийственных разрывов связей с Россией - сделать цену конфликта слишком высокой для россиян. Но оказалось, что в долгую эта цена непомерна для них самих. Россия не рухнула, а "плана Б" не оказалось, и остается только пугать своих, чтобы чужие боялись", - констатировал политик.

Он также добавил, что всегда есть альтернатива, но она будет означать возврат к диалогу на равных и к уважению чужих интересов. "Однако смелые шаги и признание ошибок - не конек лидеров современной Европы. Им привычнее как сомнамбулам идти к мировому конфликту", - заключил сенатор.

В немецком издании Bild вышла публикация, в которой утверждается, будто "гибридное нападение России" на восточный фланг НАТО рассматривается в Министерстве обороны ФРГ в качестве одного из гипотетических сценариев на будущее. Таблоид ссылается при этом якобы на секретный документ с пометкой "только для служебного пользования".