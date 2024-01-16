Научный сотрудник американского фонда: комбинированные атаки со стороны русских становятся всё более сложными

В западной прессе анализируют массированные удары по объектам на территории Украины, нанесённые ВС РФ за последние несколько недель. Наиболее массированные удары наносились после украинской атаки на Белгород, когда жертвами стали не менее 25 мирных жителей.

В Financial Times вышел материал со ссылкой на старшего научного сотрудника одного из крупных американских фондов, работающих в том числе на Украине, Дару Массикот. В этом материале звучат рассуждения о том, что «комбинированные атаки со стороны русских становятся всё более сложными».

Так, следует заявление о том, что сначала российские Вооружённые силы используют «медленно летящие беспилотники, потом дозвуковые крылатые ракеты, а затем и баллистические ракеты, летящие со скоростью звука и в итоге поражающие цели».

В статье FT:

Всё чаще такими целями становятся украинские военные заводы, а не энергетическая система, как было прошлой зимой. Атаки тщательно спланированы. Их цель – сокрушить украинскую ПВО.

Массикот заявляет о том, что «при столь массированных атаках Украина может не защитить своё небо, тогда это станет большой проблемой»:

В случае подавления украинской ПВО Россия получит возможность направить свои тяжёлые бомбардировщики.

Напомним, что на самой Украине продолжается активное обсуждение темы, поднятой американским ISW. В материале Института изучения войны было заявлено о якобы подготовке ВС РФ десантных формирований для заброски в тыл ВСУ с последующей атаки с тыла.

Украинские эксперты при этом призывают командование ВСУ учесть опыт Гостомеля, чтобы «не позволить ВДВ РФ провести десантную операцию, сковавшую большие силы украинских войск на одном участке фронта».