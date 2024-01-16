Войти
Военное обозрение

Научный сотрудник американского фонда: комбинированные атаки со стороны русских становятся всё более сложными

652
0
0
Высокоточный удар по объекту энергетики Украины
Высокоточный удар по объекту энергетики Украины.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout

В западной прессе анализируют массированные удары по объектам на территории Украины, нанесённые ВС РФ за последние несколько недель. Наиболее массированные удары наносились после украинской атаки на Белгород, когда жертвами стали не менее 25 мирных жителей.

В Financial Times вышел материал со ссылкой на старшего научного сотрудника одного из крупных американских фондов, работающих в том числе на Украине, Дару Массикот. В этом материале звучат рассуждения о том, что «комбинированные атаки со стороны русских становятся всё более сложными».

Так, следует заявление о том, что сначала российские Вооружённые силы используют «медленно летящие беспилотники, потом дозвуковые крылатые ракеты, а затем и баллистические ракеты, летящие со скоростью звука и в итоге поражающие цели».

В статье FT:

Всё чаще такими целями становятся украинские военные заводы, а не энергетическая система, как было прошлой зимой. Атаки тщательно спланированы. Их цель – сокрушить украинскую ПВО.

Массикот заявляет о том, что «при столь массированных атаках Украина может не защитить своё небо, тогда это станет большой проблемой»:

В случае подавления украинской ПВО Россия получит возможность направить свои тяжёлые бомбардировщики.

Напомним, что на самой Украине продолжается активное обсуждение темы, поднятой американским ISW. В материале Института изучения войны было заявлено о якобы подготовке ВС РФ десантных формирований для заброски в тыл ВСУ с последующей атаки с тыла.

Украинские эксперты при этом призывают командование ВСУ учесть опыт Гостомеля, чтобы «не позволить ВДВ РФ провести десантную операцию, сковавшую большие силы украинских войск на одном участке фронта».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.11.2022
Зачем России нужны надрельефные транспортники
25.11.2022
Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
05.09.2022
Минобороны РФ обратило внимание на разработку в США дронов для применения биооружия
31.03.2021
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
31.01.2019
Проблемы оборонных предприятий Казани
26.01.2016
Место в историях
13.10.2014
Минобороны нацелилось на космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 17:28
  • 1230
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.01 17:16
  • 58315
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 17:02
  • 1
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 16.01 16:04
  • 0
Литвинизм с русским акцентом
  • 16.01 14:57
  • 0
ВС Франции перевыполнили план по подготовке боевиков ВСУ
  • 16.01 13:16
  • 5
О российских авианосцах в связи с обещанными геополитическими изменениями.
  • 16.01 10:35
  • 2
Еще пять стран выступили против гегемонии США: БРИКС расширился вдвое (Anadolu Ajansı, Турция)
  • 16.01 08:48
  • 2
Подлодки проекта "Антей" переоснастили новым ракетным комплексом
  • 16.01 05:13
  • 36
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 15.01 18:40
  • 2671
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.01 18:34
  • 350
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.01 16:03
  • 2
Советские солдаты не убивали литовцев 13 января 1991 года ⁠⁠
  • 15.01 12:57
  • 2
«Калашников» увеличил производство станков на 65%
  • 15.01 01:36
  • 1
На Севмаше введено в эксплуатацию новое оборудование
  • 14.01 19:59
  • 10
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца