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ТАСС

МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния

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Выстрел противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1"
Выстрел противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Удар по вражеской БМП был нанесен с расстояния в 7,8 тыс. м

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" на артемовском направлении с рекордной дистанции в 7,8 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ДНР, к северо-западу от Артемовска, разведчики ивановских десантников обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин ВСУ, выдвигавшихся в сторону наших оборонительных позиций для проведения ротации. По средствам связи их координаты оперативно были переданы на пункт управления. Для уничтожения колонны техники было принято решение задействовать расчет ПТРК "Корнет" гвардейского костромского артиллерийского полка ВДВ. Точным пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" из укрытия, с рекордной до цели дистанции, которая на момент пуска управляемой ракеты равнялась 7,8 тыс. м, костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри. Вторую БМП впоследствии поразили расчеты артиллерии ВДВ", - сообщили там.

В МО РФ уточнили, что после завершения боевой работы расчеты артиллерии и ПТРК "Корнет" оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу. "Наша цель - это уничтожение техники противника, ну а также мы уничтожаем скопления пехоты противника, его наблюдательные пункты, снайперские лежки. Какие дадут цели, по тем и работаем. У нас на пусковых установках теперь установлены тепловизоры и, в зависимости от ракет, мы можем стрелять на дальность и до 10 км, днем и ночью. Раньше я работал с другими противотанковыми комплексами, но этот комплекс превосходит их во всем. Это лучшее, что у меня было", - цитируется в сообщении заместитель командира противотанкового взвода с позывным Зевс. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
16.01.2024 17:02
Цель потом подсветили те же разведчики или как?
0
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