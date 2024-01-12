МНО Польши обозначило приоритеты строительства ВС страны и бюджет на 2024 год

ЦАМТО, 11 января. Министерство национальной обороны Польши обозначило приоритеты строительства ВС страны и представило законопроект об оборонном бюджете на 2024 ф.г.

В частности, это увеличение численности войск, полная оперативная готовность подразделений территориальной обороны и кибервойск, усиление подразделений, дислоцированных в восточной и северной частях Польши, создание надлежащих условий для постоянного присутствия контингента ВС США в стране.

Как сообщает Defense24.com, таковы некоторые приоритеты оборонного планирования, озвученные МНО Польши на 2024 год. Министерство озвучило данные приоритеты вместе с законопроектом об оборонном бюджете на 2024 финансовый год, который получил положительное заключение парламентской комиссии по обороне.

Оборонный бюджет предусматривает расходы в 118,14 млрд. злотых (около 29,8 млрд. долл.), что соответствует 3,1% от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Если включить Фонд поддержки вооруженных сил, расходы на оборону могут достичь уровня 159 млрд. злотых (40,1 млрд. долл.), что эквивалентно 4,2% ВВП. Как заявлено, из этого фонда 4,8 млрд. злотых будут направлены целевым образом на финансирование долгосрочной программы "Оснащение ВС Польши основными боевыми танками".

На покрытие капитальных расходов по всем статьям бюджета запланировано более 52 млрд. злотых (44,3% от общих расходов на оборону).

Расходы на материальное обеспечение, как предполагается, составят 48,9 млрд. злотых, что более чем на 12 млрд. злотых больше, чем в предыдущем году (рост на 33,4%). Уровень капитальных затрат в рамках плана материального обеспечения вырастет до 38,644 млрд. злотых, что, как заявил вице-министр обороны Станислав Взентек, означает рост на 29% по сравнению с 2023 годом.

Сумма в 34,9 млрд. злотых будет направлена на техническую модернизацию, в том числе 31,4 млрд. злотых на капитальные расходы (инвестиции, субсидии на закупки, расходы, связанные с софинансированием инвестиционных программ ЕС и НАТО).

Расходы на персонал составят 18,6% оборонного бюджета. Вознаграждения, денежное довольствие и другие выплаты предусмотрены в объеме 21,88 млрд. злотых, в том числе 16,4 млрд. злотых – на денежное довольствие и 5,4 млрд. злотых – на вознаграждения. На 20% вырастут вознаграждения солдатам и офицерам военной разведки и военной контрразведки, а профессорско-преподавательскому составу – на 30%.

Основная задача, поставленная Минобороны Польши – повышение оборонительного потенциала, в том числе за счет увеличения численности войск, находящихся на действительной службе; приведение компонента территориальной обороны "в полную готовность к кризисному реагированию и взаимодействию с оперативными силами"; создание находящегося в оперативной готовности командования компонента Сил защиты киберпространства и подчиненных ему элементов; развитие возможностей, направленных на противодействие "внезапной военной угрозе", а также повышение потенциала и возможностей Вооруженных сил в области ведения автономных и совместных оборонительных операций; повышение возможностей по размещению войск в восточной и северной частях страны путем формирования укомплектованных по полному штатному расписанию 18-й механизированной дивизии, 16-й механизированной дивизии и 1-й пехотной дивизии.

В числе первоочередных задач также названо создание надлежащих условий для постоянного присутствия контингента ВС США в Польше, а также подготовка войск в ходе внутренних и международных учений.

В 2024 году Министерство обороны Польши планирует набрать около 8000 солдат для сил территориальной обороны. При этом ожидается, что к концу 2024 года их число вырастет до 41 тыс. Каждый волонтер должен пройти курс обучения продолжительностью не менее 36 дней, в то время как новобранцы будут обязаны пройти курс обучения в течение 42 или 50 дней (касается базовой или дополнительной подготовки).

Около 30 тыс. добровольцев должны будут пройти военную службу, из них 20 тыс. – в действующем резерве. Обучение также пройдут 5000 резервистов.