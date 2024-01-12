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"Время пришло". В Италии заявили о двойной стратегии в отношении Украины (Financial Times, Великобритания)

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Украинский военный недалеко от Авдеевки
Украинский военный недалеко от Авдеевки.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Министр обороны Италии Крозетто заявил о "двойной стратегии" Рима на Украине

Италия будет придерживаться двойной стратегии в отношении Украины, пишет FT со ссылкой на министра обороны Гвидо Крозетто. Рим намерен оказывать Киеву военную поддержку, но при этом способствовать урегулированию конфликта дипломатическим путем.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что военная поддержка Киева должна сопровождаться более активной дипломатией.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной — вопреки предупреждениям Киева, что Москва на это не пойдет.

Крозетто заявил на парламентских слушаниях в среду, что Италия будет стремиться к "двойной стратегии": продолжать военную поддержку Киева, параллельно добиваясь обязательств по "урегулированию путем переговоров".

"Мы должны быть реалистами и не можем закрывать глаза на военную ситуацию на местах, — заявил Крозетто, когда законодатели одобрили увеличение двусторонней помощи Киеву. — И, похоже, пришло время эффективных дипломатических действий".

Италия уже давно считает себя мостом между Россией и Западной Европой, памятуя о прочных связях итальянской коммунистической партии с Советским Союзом во времена холодной войны. Когда Москва развернула полномасштабную спецоперацию на Украине в 2022 году, многие опасались, что Рим может оказаться слабым звеном — особенно после неожиданного краха правительства бывшего премьер-министра Марио Драги. Что характерно, многие итальянцы заподозрили в этом руку Москвы.

Но сменившая Драги правый премьер Джорджа Мелони решительно осудила Россию и всецело поддерживает президента Украины Владимира Зеленского.

Крозетто заверил, что его призыв к дипломатии не знак ослабления поддержки Киева или его решимости достичь “справедливого мира”. Министр предупредил, что отказ от дальнейшей помощи Украине возымеет серьезные последствия для европейской безопасности.

Однако, трезво анализируя военную и политическую мощь Украины, Крозетто, бывший президент ассоциации оборонной промышленности Италии, выразил беспокойство насчет "реальной способности Украины противостоять противнику, учитывая стойкий численный перевес и превосходство в воздухе со стороны России".

"Увы, летнее контрнаступление Украины не дало желаемых результатов", — сказал он. Министр предупредил, что 2024 год станет "решающим" для будущего страны.

Крозетто заверил, что дипломатические усилия будут осуществляться в тандеме с дальнейшей военной помощью Украине. Так, Италия, к которой только что перешло временное председательство в "Семерке", готовит восьмой пакет.

"У нас есть два пути: путь помощи без всяких „если” и „но” — и попытка встать на дипломатический путь, который приведет нас к завершению конфликта, — сказал он. — В ближайшие месяцы нам придется как-то уравновесить сдерживание и дипломатию".

Но Крозетто также заявил, что переговоры могут начаться лишь в том случае, если Россия прекратит ракетные удары и налеты беспилотников на Украине. "Мы сможем начать разговор, когда бомбы перестанут падать, — сказал он. — Мы должны убедить атакующую сторону остановиться".

К прорыву в итоге может привести смена политического климата в Киеве и Москве, считает министр.

"Внутренний фронт на Украине уже не кажется столь сплоченным в поддержке действий президента Зеленского, и это подчеркивает некоторые политические разногласия, — сказал он. — Путин также столкнулся с экономическими проблемами, а российское население устало от конфликта".

Но Зеленский по-прежнему твердо стоит на том, что не может быть никаких переговоров с Россией до тех пор, пока силы Путина полностью не уйдут со всех украинских земель — и внутренние опросы показывают подавляющую поддержку этой позиции.

По словам Зеленского, российский лидер сам не проявил никакого интереса к переговорам, если только Украина не капитулирует. Любая договоренность по прекращению боевых действий лишь позволит России перегруппироваться и подготовиться к новым ударам, утверждает Киев.

"Полагаю, надо обратить внимание на риторику президента России. Он не собирается останавливаться. Он хочет нас полностью оккупировать", — заявил Зеленский в среду во время неожиданного визита в Вильнюс. Литовская столица стала первой остановкой в его поездке по Прибалтике, призванной заручиться поддержкой оборонительных усилий Киева.

В прошлом месяце в ходе тщательно организованного телемарафона для прессы Путин заявил, что цели России на Украине остались "неизменными".

"Мир наступит, когда мы достигнем своих целей", — сказал он. По его словам, они подразумевают "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, а также гарантии, что она никогда не присоединится к НАТО.

Авторы статьи: Эми Казмин (Amy Kazmin), Кристофер Миллер (Christopher Miller)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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