«АЭС Аккую даст опыт в области ядерной энергии»: в Турции планируют создание атомной подлодки

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Благодаря постройке «Росатомом» в Турции АЭС Аккую национальная промышленность получит компетенции, достаточные для создания собственной субмарины с ядерной силовой установкой.

Национальную атомную подводную лодку планируется построить в среднесрочной перспективе

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

Как указывается, Анкара намерена войти в «элитный» клуб стран, обладающих АПЛ. В настоящее время в нем состоят США, Россия, Китай, Британия, Индия и Франция.

Со слов подполковника ВМС Дениза Айтана, огромная мощность тяги, обеспечиваемая ядерной энергией, и большой ударный потенциал, основанный на крылатых ракетах большой дальности, сделали АПЛ наиболее эффективным стратегическим оружием за последние 70 лет.

После скорого ввода в строй АЭС Аккую Турция займет свое место среди стран, использующих атомную энергетику. Данная станция даст опыт и знания в области ядерной энергии, которые в короткие сроки будут востребованы во всех гражданских и военных секторах. Это поворотный момент для национальной программы создания АПЛ, реализация которой планируется в среднесрочной перспективе

- отметил турецкий подполковник.

В качестве эталона он предлагает использовать французскую атомную субмарину Barracuda, снарядив ее при этом ПКР ATMACA и КР GEZGIN местного производства. АПЛ французского проекта привлекает турецкого офицера, в частности, своей малошумностью, оптронной мачтой [способна автоматически обнаруживать цели в любое время суток] и эффективным внутренним объемом, который позволил расширить жилые помещения и дал возможность начать назначать женщин в экипаж.