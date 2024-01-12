Войти
Военное обозрение

«АЭС Аккую даст опыт в области ядерной энергии»: в Турции планируют создание атомной подлодки

469
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря постройке «Росатомом» в Турции АЭС Аккую национальная промышленность получит компетенции, достаточные для создания собственной субмарины с ядерной силовой установкой.

Национальную атомную подводную лодку планируется построить в среднесрочной перспективе

- говорится в издании SavunmaSanayiST.

Как указывается, Анкара намерена войти в «элитный» клуб стран, обладающих АПЛ. В настоящее время в нем состоят США, Россия, Китай, Британия, Индия и Франция.

Со слов подполковника ВМС Дениза Айтана, огромная мощность тяги, обеспечиваемая ядерной энергией, и большой ударный потенциал, основанный на крылатых ракетах большой дальности, сделали АПЛ наиболее эффективным стратегическим оружием за последние 70 лет.

После скорого ввода в строй АЭС Аккую Турция займет свое место среди стран, использующих атомную энергетику. Данная станция даст опыт и знания в области ядерной энергии, которые в короткие сроки будут востребованы во всех гражданских и военных секторах. Это поворотный момент для национальной программы создания АПЛ, реализация которой планируется в среднесрочной перспективе

- отметил турецкий подполковник.

В качестве эталона он предлагает использовать французскую атомную субмарину Barracuda, снарядив ее при этом ПКР ATMACA и КР GEZGIN местного производства. АПЛ французского проекта привлекает турецкого офицера, в частности, своей малошумностью, оптронной мачтой [способна автоматически обнаруживать цели в любое время суток] и эффективным внутренним объемом, который позволил расширить жилые помещения и дал возможность начать назначать женщин в экипаж.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
Barracuda
Компании
Росатом
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
20.06.2023
Этот шаг России может стать решающим итогом украинского конфликта
12.03.2021
Al Jazeera (Катар): Эрдоган и Путин приступили к третьему этапу строительства. Станет ли Турция ядерным государством благодаря заводу в Аккую?
11.04.2019
Khorasan (Иран): Россия участвует в производстве саудовского "мирного атома"?
18.12.2012
Соперничать на равных
26.10.2011
Здесь страх не должен подавать совета
05.04.2011
Менеджмент четвертого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 00:01
  • 58206
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.01 23:25
  • 1
СМИ: Россия превосходит Украину в беспилотниках в восемь раз
  • 12.01 23:21
  • 1
Медведев заявил, что попытки ВСУ уничтожить пусковые установки спровоцируют ядерный удар
  • 12.01 23:19
  • 1
"Возврат к здравому смыслу". Какие реформы необходимы российской армии на фоне СВО
  • 12.01 17:07
  • 11
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 12.01 14:01
  • 0
Американская экспансия в Скандинавию началась
  • 12.01 13:52
  • 343
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.01 06:48
  • 0
О ВМФ России
  • 12.01 05:22
  • 4
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 12.01 01:45
  • 2
WP: отказ Шольца от поставок Киеву Taurus демонстрирует двойственность Запада
  • 11.01 21:02
  • 2
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 11.01 13:34
  • 1
Какая судьба ждет ракеты ЗРК С-200 Беларуси и России, способные нести ядерную БЧ
  • 11.01 12:06
  • 1
Швеция выделила Молдавии и Грузии по полмиллиона долларов на военные нужды
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО