«АЭС Аккую даст опыт в области ядерной энергии»: в Турции планируют создание атомной подлодки

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Благодаря постройке «Росатомом» в Турции АЭС Аккую национальная промышленность получит компетенции, достаточные для создания собственной субмарины с ядерной силовой установкой.
- говорится в издании SavunmaSanayiST.
Как указывается, Анкара намерена войти в «элитный» клуб стран, обладающих АПЛ. В настоящее время в нем состоят США, Россия, Китай, Британия, Индия и Франция.
Со слов подполковника ВМС Дениза Айтана, огромная мощность тяги, обеспечиваемая ядерной энергией, и большой ударный потенциал, основанный на крылатых ракетах большой дальности, сделали АПЛ наиболее эффективным стратегическим оружием за последние 70 лет.
- отметил турецкий подполковник.
В качестве эталона он предлагает использовать французскую атомную субмарину Barracuda, снарядив ее при этом ПКР ATMACA и КР GEZGIN местного производства. АПЛ французского проекта привлекает турецкого офицера, в частности, своей малошумностью, оптронной мачтой [способна автоматически обнаруживать цели в любое время суток] и эффективным внутренним объемом, который позволил расширить жилые помещения и дал возможность начать назначать женщин в экипаж.