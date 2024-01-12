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Названы особенности модернизированного дрона «Куб»

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Беспилотник «Куб»
Беспилотник «Куб».
Источник изображения: kalashnikov.media

Дальность полета дронов-камикадзе «Куб» могли повысить в ходе модернизации. Особенности усовершенствованного беспилотника назвал главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов в беседе с «Известиями».

«Принимая во внимание ранее озвученные руководством концерна "Калашников" тезисы о том, что ведутся работы по наращиванию характеристик этого беспилотника-камикадзе, можно предположить, что в случае если сама платформа не претерпела серьезных изменений, то могли быть доработаны электронная начинка БПЛА и программное обеспечение. Это могло быть сделано с целью повышения автономности беспилотника в части обеспечения снижения влияния средств радиоэлектронного подавления на систему навигации и наведения на цель», — сказал он.

Эксперт добавил, что в ходе модернизации могли повысить ударную мощь аппарата за счет увеличения грузоподъемности и расширения перечня боевых частей, которые способен нести «Куб». Он предположил, что конструкторы также увеличили продолжительность и дальность полета изделия. По словам Федутинова, в этом случае размеры дрона увеличатся.

В декабре президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн начал отгрузку первой партии модернизированных дронов-камикадзе «Куб» заказчику. По его словам, аппарат отличается боевой частью повышенного могущества.

В ноябре директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал, что «Куб», развивающий скорость до 130 километров в час, может длительное время барражировать.

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Проекты
БПЛА
РСМД
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