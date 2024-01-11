Войти
Известия.ru

Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»

304
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Эксперт Федутинов: у новых БПЛА «Куб» повысится дальность полета

Главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям» 10 января, в чем уникальность и преимущество модернизированных российских беспилотников «Куб». Как отметил эксперт, у обновленных БПЛА повысятся продолжительность и дальность полета.

«Принимая во внимание ранее озвученные руководством концерна «Калашников» тезисы о том, что ведутся работы по наращиванию характеристик этого беспилотника-камикадзе, можно предположить, что в случае если сама платформа не претерпела серьезных изменений, то могли быть доработаны электронная начинка БПЛА и программное обеспечение. Это могло быть сделано с целью повышения автономности беспилотника в части обеспечения снижения влияния средств радиоэлектронного подавления на систему навигации и наведения на цель», — объяснил он.

Федутинов добавил, что также при модернизации акцент был сделан на ударные свойства «Куба» за счет увеличения грузоподъемности и появления потенциала дополнить перечень​ возможных для размещения на нем боевых частей.

«Кроме того, могли быть повышены характеристики платформы по продолжительности и дальности полета. В этом случае мог быть получен аппарат, отличающийся от оригинальной версии большей размерностью», — отметил эксперт.

Накануне портал Newsweek сообщил, что российские модернизированные беспилотные летательные аппараты «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь же, как сообщает издание, модернизированная боеголовка превращает БПЛА в «более грозный кошмар для противника» за счет изготовления из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

В ноябре прошлого года на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два–три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
РСМД
Похожие новости
02.08.2022
Огонь гасят огнем
21.07.2022
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
25.02.2013
Ядерного "слона" нельзя не заметить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 08:54
  • 58122
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 04:56
  • 0
Будет ли Россия пытаться "захватить" б. Украину?
  • 11.01 03:21
  • 2
Военные приготовления НАТО
  • 10.01 23:59
  • 339
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.01 19:24
  • 3
Бинокли JIM-LR разлетаются как горячие пирожки
  • 10.01 14:24
  • 0
А чьи острова? Противостояние в Южной Атлантике
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны