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ТАСС

Киев ведет переговоры с НАТО о привлечении кораблей к охране коридоров в Черном море

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Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа на церемонии официальной закладки на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) для Украины первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada), 07.09.2021
Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа на церемонии официальной закладки на турецкой военно-морской верфи в Стамбуле (Istanbul Naval Shipyard) для Украины первого корвета турецкого проекта MILGEM (типа Ada), 07.09.2021.
Источник изображения: ВМС Украины

Украина получит по два тральщика от Великобритании и Нидерландов, рассказал командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Украины ведут переговоры со странами НАТО о привлечении их военных кораблей к сопровождению судов в так называемых временных коридорах, созданных Киевом после прекращения зерновой сделки. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

"Идут такие переговоры, в том числе по привлечению кораблей НАТО для обеспечения безопасности гражданского судоходства в порты Украины. И когда они будут реализованы или нет, сейчас нет информации. Я лично просил об этом у партнеров", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда". При этом Неижпапа не стал уточнять, о каких именно кораблях идет речь.

Он также добавил, что помимо двух тральщиков, о передаче которых Украине в конце декабря 2023 года сообщила Великобритания, Киев получит от Нидерландов один противоминный корабль, а в 2025 году - еще один.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа украинские ВМС объявили о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Одесса, Черноморск и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". 

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Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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