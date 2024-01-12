Шольц обвиняет партнеров по ЕС в "недопоставках" орудий смерти Зеленскому (Le Figaro, Франция)

Истерическая речь Шольца, в которой он обвинил партнеров по ЕС в том, что они бросили Украину, оставив ФРГ в одиночку вооружать Киев, заставила автора Figaro обратиться к статистике. Оказалось, США прислали Киеву оружия на 44 млрд., ФРГ на 17 млрд., Британия на 6,6 млрд. Франция дала всего на 540 млн. евро.

Олаф Шольц обвиняет своих партнеров, в особенности Париж, в невыполнении обязательств по военной помощи Киеву.

Европейцы поставляют Украине недостаточно вооружений. К 1-му февраля, когда 27 стран встретятся в Брюсселе, ЕС должен составить "точный обзор конкретного вклада" каждой страны. Все эти жалобы и требования озвучил немецкий канцлер Олаф Шольц — в понедельник в Берлине он выразил возмущение слишком "малыми" поставками, запланированными большей частью государств-членов. Возмутительно. С его точки зрения, что такая недопоставка имеет место в то самое время, когда Германия намерена в 2024 году "удвоить" военную помощь союзнице. Так что сумма затраченных на оружие и боеприпасы для Украины немецких денег составит от 4 до 8 миллиардов евро. В середине ноября в Брюсселе его же министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) вынес приговор европейским планам передать Киеву за период с марта 2023 по март 2024 года более миллиона единиц боеприпасов — в основном снарядов "натовского" калибра 155 мм и ракет. "Одного миллиона не удастся достичь, надо исходить из этой данности", — заявил он.

Опасная для Украины ситуация

Новое предостережение канцлера прозвучало, когда у Украины стали заканчиваться ракеты ПВО. Киев добился того, что в среду представители НАТО собрались для обсуждения этого вопроса. На прошлой неделе альянс высказался в поддержку проекта по приобретению тысячи ракет Patriot у нового немецкого завода, но такой заказ можно выполнить только в среднесрочной перспективе. Как считает исследователь из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Камиль Гранд (Camille Grand), вся "заслуга" суровой речи Олафа Шольца заключается в следующем: ему удалось "встряхнуть" европейских партнеров, поднять вопрос о ситуации в ближайшем будущем и "затеять дебаты, чтобы гарантировать, что каждый прикладывает необходимые усилия", проверяя, к примеру, не осталось ли что на складах и достойно ли справляется со своими задачами ВПК.

У речи канцлера есть и другой плюс: она неявно, но все же направлена на Францию, Италию и Испанию, которые вкладывают в оружие для Украины гораздо меньше, чем Германия, Великобритания или Швеция, признают дипломаты. В отличие от других, Париж "во многом рассчитывает на европейские механизмы финансирования", продолжает Камиль Гранд. Данные Кильского института – утверждается, что это единственный источник такого рода, – говорят сами за себя: к концу октября США потратили на военную поддержку Украины 44 миллиарда евро, Германия – 17 миллиардов, а Великобритания – 6,6 миллиарда. Франция находится далеко позади Нидерландов и государств Северной Европы: она вложила всего 540 миллионов; Италия – 690 миллионов, Испания – 340 миллионов. "В 2022 году Эммануэль Макрон говорил о создании в стране новой французской милитаризованной экономики, но мы этого так и не видим", - говорит Камиль Гранд.

"Политическая воля"

Жан-Пьер Мольни (Jean-Pierre Maulny) из Института международных и стратегических отношений (IRIS) считает упомянутые данные спорными, так как они учитывают поставки старых вооружений, которые самими европейцами больше бы не использовались, а для украинцев сгодились. Франция, обладающая регулярной армией и всегда указывающая на готовность передавать оружие без обсуждения, предоставила установки Caesar ("Сезар") и ракеты Scalp – "дорогие и высокотехнологичные", отмечает эксперт.

Тем временем по состоянию на декабрь страны-члены ЕС обеспечили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов класса "земля-земля" и 3,3 тысячи ракет, частично взяв их с действующих складов. Будь эти цифры несколько выше, Евросоюз мог бы достичь своего "миллиона" за еще два или три месяца – даже несмотря на заверения комиссара Тьерри Бретона, что все идет по графику. Конечно, это небольшой сдвиг сроков, но тем не менее он может усложнить положение Украины на фронте, тем более в условиях финансового цугцванга в Соединенных Штатах.

Евросоюз выполнит взятые на себя обязательства

По мнению Еврокомиссии, ЕС должен быть в состоянии поддерживать заданный темп до конца 2024-го года. Во вторник комиссар ЕС Тьерри Бретон, кроме всего прочего, заявил, что хотел бы предложить создать в конце февраля оборонный фонд в 100 миллиардов евро. Эта мера стимулирует совместные закупки снаряжения и производство оружия… За год европейское производство уже выросло на 30%, а значит, к концу 2024-го года блок в любом случае выполнит обязательства и поставит 1,5 миллиона боеприпасов. В это хотят верить те, кто полагает, что текущие проблемы связаны не с недостатком мощностями, а с выбором, сделанным самой промышленностью. "Отрасль, как и все другие, хочет просто получать прибыль", - говорит Жан-Пьер Мольни. Не все подписанные контракты, даже частично возмещенные по европейским программам, реально заканчиваются выдачей оружия Украине.

Еврокомиссия также хотела бы принять меры по этому вопросу в своей стратегии оборонной промышленности, которая должна быть принята в феврале. Она предпочла бы сделать приоритетом заказы на вооружение, которое отправится Киеву. Но, как говорит Карел Ланну (Karel Lannoo) из Центра европейских политических исследований (CEPS) в Брюсселе, структурно Евросоюз не способен выдерживать более быстрый темп: его тормозят недостаточная интеграция оборонных промышленностей [стран-членов], разные правила касательно одних и тех же вооружений, трудности с производством пороха и проблемы с разрешением на строительство. Добавьте сюда еще и саботаж со стороны правительств отдельных стран, которые стремятся оставить при себе своих "национальных чемпионов" (самые успешные предприятия) из сферы ВПК – то есть ведут себя, "как Франция". При этом эксперт настроен оптимистично: он убежден, что политическая воля "Европы 27-ми" направлена на поддержку Украины. Нужно доказательство? Как сообщает Politico, при определенных условиях даже венгерский лидер Виктор Орбан был вполне готов снять вето на помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро.

Автор: Соленн Полик (Solenn Paulic)

Комментарии читателей:

Ludo1404

Обещания, "красные линии" и принципы – это сильные стороны Франции! А вот конкретизация - напротив, это уже совсем другое…

Pax Romana 1

Глобально европейцы отправляют Украине не более 30% от производимых ими боеприпасов калибра 155 мм и ракет. Все остальное идет на экспорт согласно контрактам между странами-производителями и покупателями. На самом деле Евросоюз хочет увеличить производство на столько, сколько отдано под Украину, сохранив свой бизнес, а сделать это в сжатые сроки нелегко. По крайней мере, одно можно сказать с уверенностью: ЕС обладает всеми средствами, чтобы помогать Украине, и снарядами, и ракетами, но вот политической воли для этого ему не хватает. Пять десятков стран контактной группы могли обойтись даже без США, если бы европейские лидеры направляли Украине более значительные партии своих вооружений и оборудования. Действительно вопрос политической воли, как и всегда…

un expat

Лучше бы он [Шольц] не болтал, а отправил ракеты Taurus.

SYRIO

Олаф Шольц… упрекает Францию… Эй, Макрон, так кто в Европе хозяин?

Lux

Вместо того, чтобы давить на всех по вопросу помощи Украине, лучше бы Шольц поступил как журнал Spiegel и направил все силы на расследование саботажа газопроводов. Вмешательство канцлера говорит о том, что он отнюдь не намерен встречаться лицом к лицу с суровой реальностью: он продолжает поддерживать страну, которая наносит ущерб твоим национальным интересам, а именно США. Это парадоксальное решение, которое влечет за собой еще один вопрос – чьи интересы защищает Олаф Шольц?

Leloo

Эта гонка вооружений – чистой воды глупость. Всю энергию, которая на нее уходит, можно было бы направить на то, чтобы усадить за стол двух протагонистов и обсудить вопрос.

Hragnard23

Если он, Олаф, будет вести себя с нами невежливо… Не уверен, что мы поможем ему, когда русские снова придут в Берлин.

Des faits

А чего хотят европейцы?