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Военное обозрение

Американское СМИ: ВСУ несут большие потери из-за активного использования ВС РФ вертолетов Ми-28Н

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Ударный вертолет Ми-28Н отстреливает тепловые ловушки во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ми-28Н отстреливает тепловые ловушки во время боевого вылета в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Дефицит ракет класса «земля-воздух» на вооружении украинской армии привел к тому, что ВСУ несут значительные потери из-за ударов российской авиации, в том числе и боевых вертолетов. Об этом пишет американское издание The Military Watch Magazine.

По утверждению американского издания, очень результативными в боевых действиях оказались российские вертолеты. ВСУ несут большие потери из-за активного использования ВС РФ вертолетов Ми-28Н. Они регулярно наносят удары по позициям украинской армии, а у ВСУ практически нечего этому противопоставить. Российское превосходство на поле боя в результате ударов вертолетов и штурмовой авиации стремительно увеличивается.

Автор публикации отмечает, что ВС РФ задействовали вертолеты Ми-28Н на передовой для нанесения ударов с воздуха по украинским опорным пунктам. Постоянные обстрелы артиллерии и авиационные удары способствуют дальнейшему сокращению огневой мощи украинской армии. Свою роль играет и дефицит боеприпасов у ВСУ.

Из-за нехватки снарядов артиллерийские бригады были вынуждены значительно сократить расход боеприпасов. С проблемой недостатка снарядов столкнулись даже самые элитные украинские механизированные и десантные бригады, несмотря на то, что их личный состав обучали инструкторы НАТО, а государство уделяло особое внимание снаряжению подразделений за западные деньги.

Поскольку сейчас очевидна тенденция к сокращению военной помощи со стороны стран Запада, не исключено, что в обозримом будущем ситуация для украинской армии на поле боя продолжит ухудшаться. По крайней мере, такой нерадостный для киевского режима прогноз делают американские аналитики из указанного издания.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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