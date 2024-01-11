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Военное обозрение

Западное СМИ пишет, что Иран якобы разработал специально для ВС РФ новый ударный дрон

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Фото носит иллюстративный характер

На Украине и в западных странах продолжают обвинять Иран в поставках России беспилотных летательных аппаратов, которые затем, по версии западной и украинской прессы, используются ВС РФ в специальной военной операции против ВСУ. В этот раз Sky News, ссылаясь на некие источники, сообщил, будто бы Иран разработал специально для ВС РФ новый ударный дрон.

Издание пишет, что беспилотный летательный аппарат «Шахед-107» предназначен для выполнения как ударных, так и разведывательных функций. Он оснащен технологиями для поиска боевых целей. В частности, с его помощью российские военные, утверждает западная пресса, смогут обнаруживать и поражать реактивные системы залпового огня (РСЗО) западного производства.

Дальность полета дрона, утверждает СМИ, составляет 1500 километров, а запуск беспилотника можно осуществить с транспортного средства. Еще одним преимуществом дрона называют его способность транслировать видеокадры в режиме онлайн, что значительно упрощает ведение разведки на линии фронта.

Украинский источник, на который ссылается Sky News, подчеркнул, что информация о разработке дрона якобы является «правдой», и в Киеве очень обеспокоены возможностью появления на фронте подобных дронов. Кроме того, западная пресса в очередной раз заявила, что Иран якобы приближается к принятию решения о поставках российской армии баллистических ракет средней и малой дальности, которые тоже могут быть применены в ходе украинского конфликта.

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