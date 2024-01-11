Премьер Словакии Роберт Фицо: Запад не смог поставить Россию на колени (Pravda, Словакия)

Премьер-министр Словакии Фицо: стратегия Запада на Украине провалилась

Запад совершил огромную ошибку, когда решил, что сможет поставить Россию на колени, пишет в статье для Pravda премьер Словакии Роберт Фицо. Вашингтон и Брюссель раз за разом ошибаются в оценках в отношении Москвы. Их стратегия на Украине просто не работает.

Роберт Фицо

Конвульсии, которыми сегодня сопровождается либеральная демагогия при отстаивании абсолютно безуспешной стратегии Запада против России на Украине, начинают меня выводить из себя.

Протагонисты этой демагогии уже кормят общественность таким ералашем, что просто махнуть на него рукой уже мало. Я понимаю беспокойство, охватившее лагерь словацких прогрессивистов и либералов. Все с нетерпением ждут, когда будет произведена замена неудачного молодого продукта и взойдет новая неолиберальная звезда Зузаны Чапутовой, которая к вынужденному концу своего мандата уже даже не пытается создавать впечатление неангажированности и открыто выступает против нынешнего правительства. Но это никому из них не дает права обвинять государственных руководителей в таком абсурде и жесточайших преступлениях, как, например, в том, что мы хотим российской оккупации или чтобы Россия стала нашим соседом.

С самого начала вооруженного конфликта на Украине я отвергал черно-белое видение происходящего, каким его преподносили в Вашингтоне или Брюсселе. Конфликт на Украине уходит корнями в 2014 год и связан с событиями на украинской политической арене и с отношением властей к согражданам русской национальности. Конечно, на все, что происходило на Украине после 2014 года и до сих пор, очень повлияли и влияют Соединенные Штаты Америки. Возможно, я несколько преувеличу, хотя, может, и нет, но давайте представим, например, что все министерство обороны Мексики, соседнего с США государства, работало бы под тотальным контролем Российской Федерации, и я уже не говорю о политическом руководстве, включая президента.

На угрозы для безопасности и на вталкивание Украины в НАТО Россия ответила, нарушив международное право, применив военную силу без международного мандата. Большие страны часто так поступают: вспомним, что США творили в Ираке. А Запад вместо того, чтобы немедленно предпринять все меры для достижения перемирия, в начале 2022 года совершил огромную ошибку. Запад неправильно счел применение Россией военной силы шансом поставить ее на колени. Небольшой экскурс в историю. Гитлер напал на Россию в июне 1941 года, а западные союзники открыли второй фронт только летом 1944 года, когда результат войны и превосходство Советского Союза были уже очевидны.

Уже доказано, что еще в самом начале вооруженного конфликта на Украине в 2022 году Запад как минимум дважды не позволил украинцам заключить перемирие на справедливых условиях, хотя шансы были велики. Просто уже тогда было принято абсолютно неверное решение. Запад решил воспользоваться тем, что Россия нарушила международное право, и поставлять Украине тонны оружия, миллиарды долларов. Запад решил обложить Россию жесточайшими санкциями, сосредоточившись, прежде всего, на российских доходах от продажи природных ископаемых, и ждать, когда украинский солдат, до самого последнего, принесет ему на подносе голову русского медведя в виде лишенной военных сил, экономически разрушенной, изолированной от всего мира и расшатанной внутри России. Такой была и, к сожалению, остается западная стратегия, и я откровенно говорю дома и за рубежом, что эта стратегия не работает, она провалилась. И я с ней вообще не согласен. Я не отношусь к тем словацким политикам, кому нравится, что в Словакии из Российской Федерации делают смертельного врага, и уж тем более мне не нравится, чтобы нас по этой причине считали недружественной России страной.

Я в шоке наблюдаю, насколько ошибочно Запад раз за разом оценивает ситуацию в России. Факты неумолимы. Российские войска полностью контролируют оккупированные территории, и попытки убедить международное сообщество демагогией о деморализации российских солдат и огромных потерях все больше выглядят как пустые демагогические мечтания. Украина не способна ни на какое контрнаступление. Она впала в полную зависимость от финансовой помощи Запада, и какими будут последствия этого для украинцев в ближайшие годы, сказать невозможно. Только вопрос времени, когда появится официальная информация о собственниках земли на Украине, в основном зарубежных. Под украинским президентом кресло качается, а вот политическая поддержка президента Российской Федерации только усиливается. Не рухнула ни российская экономика, ни российская валюта, а антироссийские санкции способствуют росту самодостаточности этой огромной страны. Российские энергетические гиганты сообщают о рекордных поставках в Китай и Индию. А люди из окружения украинского президента заявляют в интервью престижным, я повторю, престижным зарубежным СМИ, что на Украине воруют так, как будто завтра не будет.

Конечно, я не берусь утверждать, что Россия не ощущает на себе негативных последствий собственного решения, принятого в феврале 2022 года, о применении военной силы на Украине. Но уж точно она не страдает настолько, чтобы рухнуть, как предполагали западные планировщики.

Как ситуация может развиваться дальше? Скорее всего, еще какое-то время на Украину будут отправлять оружие и деньги, но результатов это не даст. Признать открыто ошибочность выбранной стратегии для ее авторов невозможно. Мы и через два, и через три года останемся в той же точке, что и сейчас. Только Европейский Союз, вероятно, лишится 50 миллиардов евро, а на Украине на кладбищах станет в тысячи раз больше могил солдат. Здравый смысл, к сожалению, не побеждает, хотя он подсказывает нам всем немедленно объявить перемирие и сесть за стол переговоров. Ясно, что сколько бы мы напрасно ни расходовали денег, ни отправляли на смерть людей и сколько бы ни прошло времени, переговорная позиция России не ухудшится. Напротив, она будет укрепляться, потому что и международное сообщество через несколько лет, смирившись с реальностью, начнет готовить пути отступления.

Я часто задаю вопрос, что пораженческого в реалистичных, основанных на фактах призывах к перемирию на Украине? Ведь всем ясно, что у кризиса на Украине нет военного решения. Чего я сильно хочу, так это чтобы славяне перестали убивать друг друга по геополитическим причинам и с российской, и с американской стороны. Пусть Украина идет по своему суверенному, а не навязанному ей пути. Если она видит себя в ЕС, пусть у нее появится такой шанс при условии, что она выполнит все условия. Мы с радостью поможем. Гарантии безопасности нужны и России. Я по-прежнему убежден, что мы должны вернуться к прежней европейской риторике, поскольку Европейский Союз и Россия в каком-то смысле — сообщающиеся сосуды и нуждаются друг в друге. Как председатель правительства Словаки я не будут сеять ненависть ни к одному государству мира, и я бы хотел постепенной нормализации отношений стран-членов Европейского Союза с Россией. И уж тем более я не собираюсь поддаваться глупой либеральной и прогрессивистской демагогии, которая противоречит элементарному здравому смыслу и которая в итоге наносит огромный вред.