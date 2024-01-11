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Военное обозрение

Опубликован спутниковый снимок места падения бомбардировщика B1B Lancer ВВС США в Южной Дакоте

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Источник изображения: topwar.ru

В США продолжается расследование инцидента, произошедшего 5 января в Южной Дакоте. Напомним, что на авиабазе ВВС США Элсворт в вышеупомянутом штате произошел инцидент, в ходе которого потерпел крушение сверхзвуковой стратегический бомбардировщик В-1В Lancer.

Согласно озвученной информации, самолет, выполнявший тренировочную миссию, потерял управление и рухнул на взлетно-посадочную полосу во время захода на посадку. Четверо членов экипажа бомбардировщика успели катапультироваться.

О причинах аварии до сих пор ничего не известно. При этом в сети появился спутниковый снимок с места крушения американского военного самолета.

Источник изображения: topwar.ru

На изображении отчетливо видно, что В-1В Lancer проехал по взлетно-посадочной полосе на брюхе, оставив черный след, и остановился за ее пределами, в непосредственной близости от стоянки других бомбардировщиков.

Расследование инцидента продолжается. Одной из озвученных версий являются сложные погодные условия.

Стоит отметить, что вышеупомянутый самолет был принят на вооружение американских ВВС в 80-х годах прошлого столетия. В общей сложности было построено 100 таких крылатых машин. При этом по некоторым данным, на сегодняшний день оставалось в строю 60 В-1В Lancer.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
В-1В Lancer
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