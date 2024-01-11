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Перечислены особенности названного кошмаром для Украины российского беспилотника

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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб"
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник Александр Перенджиев прокомментировал информацию американского издания Newseek о преимуществах российского беспилотника «Куб». Об особенностях нового дрона Вооруженных сил (ВС) РФ он рассказал «Ленте.ру».

Ранее американское издание Newsweek писало, что модернизированный российский дрон «Куб» может стать проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Автор материала Айла Слиско назвала новое российское оружие ночным кошмаром.

«Их почти невозможно обнаружить, их скорость очень высокая, и они умеют с высокой эффективностью уничтожать объекты, переносят разные виды снарядов. Точность нанесения ударов тоже высока», — прокомментировал специалист сообщение американского СМИ.

Я бы приравнял эти беспилотники к высокоточному оружию

Александр Перенджиев

военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник

25 декабря стало известно, что концерн «Калашников» начал отгрузку первой партии модернизированных дронов-камикадзе «Куб» заказчику. Об этом сообщал президент концерна Алан Лушников. В концерне отметили, что эти беспилотники хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.

Также сообщалось, что «Куб» способен обездвиживать танки противника. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что новый беспилотник может атаковать танки сверху и в моторно-трансмиссионное отделение. Когда поврежденный танк останавливается, его можно уничтожить другими средствами.

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