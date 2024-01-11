«Золотое дно для ВПК»: канадский аналитик связал украинский конфликт с интересами западных оружейных компаний

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Вооруженный конфликт на Украине представляет собой очень выгодное для американских и отчасти европейских военно-промышленных компаний событие. Так считает канадский аналитик, профессор Джордан Питерсон.
По утверждению эксперта, 90% заинтересованности стран Запада в украинском конфликте связано с лоббированием представителями военно-промышленного комплекса его искусственного затягивания. Хотя холодная война закончилась, оборонные компании пытаются позиционировать Россию как «злейшего врага» Запада.
- подчеркнул канадский аналитик.
Питерсон отметил, что главная задача поставщиков оружия – разжигать паранойю в обществе и искать врагов. Ведь в противном случае они просто лишатся своих баснословных доходов. В США военная промышленность очень тесно связана с правительственными кругами, государственные деятели сами лоббируют интересы ВПК, по сути являясь представителями этих компаний во власти.
Люди, которые управляют западным ВПК, заявил Питерсон, не заинтересованы в мире на Украине. Напротив, они мечтают, чтобы вооруженный конфликт продолжался как можно дальше, чтобы стороны несли максимальные потери в технике. Ведь украинская армия получает оружие от стран Запада, а в западных государствах уже идут огромные вливания в военную промышленность средств из национальных бюджетов. К тому же, разжигаемая паранойя влечет за собой и перевооружение собственно западных армий, а это - новые многомиллионные контракты.