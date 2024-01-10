Энергия в 25 МДж: китайские ученые исследуют потенциальный урон, который смогут наносить американским танкам кинетические снаряды

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Китайские ученые провели моделирование в ходе которого попытались оценить потенциальный урон, наносимый так называемыми кинетическими снарядами американской военной технике, пишет South China Morning Post.

В материале говорится, что в ходе оценки эффективности высокоскоростного кинетического оружия против брони американских танков, специалисты уделяли особое внимание бронетанковым подразделениям Тайваня, оснащаемым США, и учитывали специфику конфликта на Украине.

Как пишут авторы статьи, исследование, проведенное Институтом сверхскоростной аэродинамики Китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики, было опубликовано в журнале Equipment Environmental Engineering. Его результаты показали, что твердый сферический снаряд весом 20 килограммов, движущийся со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука, может нанести танкам значительный урон.

Кинетическая энергия снаряда оценивается в 25 МДж. При этом, исходя из результатов моделирования, визуально относительно целый внешне танк, получал критические внутренние повреждения.

В то же время, в отчете специалистов отмечается, что оценить ущерб, наносимый кинетическими снарядами, сложнее, чем тот, который получается при стрельбе обычными бронебойными снарядами. Здесь результирующая ударная волна проходит по всей машине, концентрируя напряжение в таких областях, как, например, болты, что приводит к деформации или разрушению.

Как говорится в статье, высокоскоростные кинетические снаряды могут стать новым этапом эволюции противотанкового вооружения. При этом несмотря на потенциал технологии рельсотронов для достижения таких высоких скоростей, ее практическое применение остается ограниченным из-за ряда технических проблем.

Между тем, авторы статьи предполагают, что КНР, возможно, прогрессирует в этой области, поскольку китайские инженеры разработали рельсотрон, способный производить более 100 выстрелов без ремонта и управляемый искусственным интеллектом.