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В США заявили о зарождении астрополитических альянсов

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ILRS
International Lunar Research Station (ILRS).
Источник изображения: e-news.su

В мире вокруг США и Китая начинают зарождаться астрополитические альянсы. Об этом в колонке на страницах американского издания SpaceNews пишет научный сотрудник Центра аэрокосмических исследований и безопасности в Лахоре (Пакистан) Мустафа Билал.

Иллюстрирующим соответствующую тенденцию примером автор назвал недавнее присоединение Пакистана к управляемой Китаем программе международной лунной исследовательской станции International Lunar Research Station (ILRS), которое случилось после того, как Индия присоединилась к конкурирующему американскому проекту Artemis.

По оценке эксперта, включение Пакистана в программу ILRS стало итогом трех десятилетий сотрудничества между Исламабадом и Пекином, тогда как присоединение Дели к проекту Artemis ознаменовало отказ индийской стороны от ее исторической позиции неприятия участия в космических союзах.

По мнению Билала, в перспективе участие Дели в проекте Artemis повлияет на ее сотрудничество с Россией в области космонавтики, которое в будущем может сократиться. С другой стороны, консолидация вокруг Китая нескольких стран, в частности, России, приведет к усилению Пекина и превращению КНР в выдающуюся глобальную космическую державу.

Автор подчеркивает, что усиление конкуренции между странами в области космонавтики привело к тому, что сейчас у современных государств практически нет альтернативы присоединению к ILRS или Artemis. Эксперт напоминает, что в настоящее время к первой программе подключились семь стран, тогда как ко второй — 33.

В декабре Египет официально присоединился к возглавляемому Китаем проекту ILRS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
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