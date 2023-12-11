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Египет присоединился к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

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ILRS
International Lunar Research Station (ILRS).
Источник изображения: e-news.su

Египет официально присоединился к возглавляемому Китаем проекту международной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает SpaceNews.

Соответствующее соглашение было подписано главой Национального космического управления Китая Чжаном Кэцзянем и директором Египетского космического агентства Шерифом Седки 6 декабря в Пекине. Также стороны заключили меморандум о взаимопонимании в области мирного использования космического пространства.

Взаимодействие стран охватывает, в частности, освоение Луны и дальнего космоса, разработку и запуск космических аппаратов, вопросы космической инфраструктуры, использование спутниковых данных, науки о космосе и астрономические наблюдения.

Издание отмечает, что Египет стал первой арабской страной, присоединившейся к проекту ILRS.

Ранее Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли MisrSat-2 для Египта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
Проекты
Луна
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