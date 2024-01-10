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Армия США допустила перехват спутников противника

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

В недавно подписанном начальником штаба армии США генералом Рэнди Джорджем, министром армии Кристиной Вормут и сержантом-майором армии Майклом Веймером меморандуме допускается перехват спутников противника, если последние им используются для обеспечения преимущества на поле боя и угрожают американской безопасности. Об этом пишет SpaceNews.

В документе указывается, что речь идет о спутниках, расположенных над полем боя. Ликвидировать угрозу предлагается различными методами, в частности, средствами радиоэлектронной борьбы и кинетическим ударом. В меморандуме США предлагают своим союзникам развивать и поддерживать соответствующие возможности.

Согласно обновленной концепции, будет продолжена интенсивная интеграция космических и наземных возможностей Пентагона.

Там же указывается, что за последнее время Китай и Россия добились существенного прогресса в наращивании военных космических технологий.

В октябре 2023 года министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл заявил о комфортном сотрудничестве с компанией SpaceX, которая, в частности, предоставляет свои ракеты для запуска спутников и сеть Starlink для связи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
SpaceX
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