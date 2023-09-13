ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

Военно-воздушным силам (ВВС) США комфортно сотрудничать с компанией SpaceX. С такой оценкой во время конференции Air Space & Cyber выступил министр ведомства Франк Кендалл. Об этом пишет SpaceNews.

Кендалл отказался комментировать сообщения о том, что глава SpaceX Илон Маск предпринимал попытки отключить спутниковую сеть Starlink над Крымом. По словам министра, компания выполняет все взятые на себя обязательства, в связи с чем в Пентагоне не столкнулись с проблемами из-за SpaceX.

«Министерство обороны полагается на юридически осуществимые и исполняемые контракты», — сказал Кендалл.

По его оценке, компания Маска в качестве поставщика пусковых услуг является надежной, тогда как предлагаемая ею сеть Starlink все еще нова для Пентагона.

Ранее издание ArsTechnica обратило внимание на то, что что произведенный 3 сентября пуск Falcon 9 стал рекордным для ракет этого семейства.