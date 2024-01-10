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Военное обозрение

Турецкая пресса: в ближайшие дни состоится первый полет турецкого боевого самолёта пятого поколения Kaan

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Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган в кабине первого опытного образца перспективного турецкого истребителя TF-X, получившего название Kaan, создаваемого при головной роли турецкого авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAŞ),
Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган в кабине первого опытного образца перспективного турецкого истребителя TF-X, получившего название Kaan, создаваемого при головной роли турецкого авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAŞ), на публичной презентации этого самолета в рамках мероприятия "Век будущего" на авиабазе Акынджи близ Анкары, 01.05.2023.
Источник изображения: Anadolu

Турция активно развивает свой военно-промышленный комплекс в самых разных направлениях и в том числе в сфере военного самолетостроения. Одной из последних разработок стал истребитель пятого поколения Kaan, над которым работы велись с 2017 года.

Как сообщает турецкая газета Yenı Şafak, ссылаясь на руководителя турецкой аэрокосмической компании «Тусаш» Темеля Котиля, уже в ближайшие дни этот боевой самолёт совершит своей первый полёт.

Стоит добавить, что изначально первый полет истребителя Kaan был назначен на 27 декабря, но по ряду технических причин его пришлось перенести. До этого самолет в лабораторных условиях успешно прошел испытания основных агрегатов.

По данным же портала Defence News, в декабре прошлого года полет турецкого истребителя пятого поколения не состоялся из-за необходимости завершить наземные тесты, включая рулежку.

Напомним, что Вашингтон отказал Анкаре в продаже передовых американских боевых самолетов F-35 и усовершенствованных F-16. В Турции заявляют, что Kaan не будет уступать по своим характеристикам этим истребителям США. В 2028 году планируется начать серийное производство истребителей Kaan, которыми хотят заменить стоящие на вооружении ВВС страны устаревшие американские истребители.

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Истребитель 5 поколения
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