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Успех российских авиабомб в борьбе с ВСУ объяснили

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Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении
Авиабомбы ФАБ-500 на полевом аэродроме, где базируются самолеты ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости

Политолог, военный эксперт Алексей Живов объяснил успех применения российскими летчиками авиабомб в рамках специальной военной операции. В беседе с «Лентой.ру» специалист заявил, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) неспособны противостоять российским бомбам.

Эксперт рассказал, что фугасные авиабомбы (ФАБ) для борьбы с воздуха были созданы еще в советский период. По его словам, предполагалось, что ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-100 и их модификации преодолевают ПВО противника, после чего «забрасывают» его этими бомбами.

«Реалии современного конфликта на Украине потребовали создать специальный планирующий модуль, который бы позволял бомбардировщику запускать бомбу в обход самой цели, то есть не пролетая над ней. Дело в том, что западные партнеры Украины, Британия и США, перенасытили ее переносными комплексами ПВО, такими как Stinger, что сделало небезопасной работу российских летчиков», — отметил Живов.

Он также подчеркнул, что понимание ситуации Россией пришло в 2022 году, в результате чего на ФАБ был поставлен специальный модуль.

«Он (модуль — прим. "Ленты.ру") представляет собой что-то наподобие накладных крыльев, которые ставятся на бомбу, соответствующие системы управления и навигации также присутствуют. Это позволяет бомбардировщику запускать бомбы на дистанцию до 60 километров, то есть сам самолет не входит в зону действия большинства вражеских ПВО», — заключил собеседник «Ленты.ру».

На деле ПВО не «дотягиваются» до нашего бомбардировщика в момент пуска бомбы, что позволяет наносить удары по противнику и беречь жизни летчиков и сохранность самолетов

Алексей Живов

политолог, военный эксперт

Ранее бойцы Национальной гвардии Украины рассказали, что российские планирующие авиабомбы наносят значительные потери ВСУ. По словам одного из военных, падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада». При этом, отметил боец с позывным Кит, от таких бомб не спасают даже подземные бункеры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
ФАБ-500
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