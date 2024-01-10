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ТАСС

Песков призвал не забывать об ударах по территории РФ западным оружием

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Павел Бедняков/ ТАСС

Пресс-секретарь президента не стал комментировать заявления США о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не забывать о том, что удары по территории России и ее гражданским объектам производятся с помощью западного оружия.

"Я предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года, постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, США, других странах. Давайте не забывать об этом" - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Белого дома о якобы использовании российской стороной  вооружения из КНДР для ударов по Украине.

Песков не стал комментировать соответствующие утверждения Белого дома.

Вооруженные силы Украины 30 декабря прошлого года обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Свыше 800 квартир и 132 частных дома получили повреждения. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
КНДР
Россия
США
Украина
Франция
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