Более 7 тыс. ед. вооружения и военной техники поступило в ЦВО в 2023 году

ЦАМТО, 9 января. В соединения и части ЦВО в 2023 году поступило свыше 7 тыс. ед. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры.

Масштабная поставка техники позволила полностью перевооружить несколько десятков подразделений мотострелковых, танковых, артиллерийских бригад и специального назначения на новые образцы.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в числе поставленного вооружения: батальонные комплекты глубоко модернизированных танков Т-72Б3М, боевых машин пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы Тор-М2, "Гибка-С", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1".