Войти
ЦАМТО

Более 7 тыс. ед. вооружения и военной техники поступило в ЦВО в 2023 году

453
0
0
«Корнет-Д1»
«Корнет-Д1».
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 9 января. В соединения и части ЦВО в 2023 году поступило свыше 7 тыс. ед. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры.

Масштабная поставка техники позволила полностью перевооружить несколько десятков подразделений мотострелковых, танковых, артиллерийских бригад и специального назначения на новые образцы.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в числе поставленного вооружения: батальонные комплекты глубоко модернизированных танков Т-72Б3М, боевых машин пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы Тор-М2, "Гибка-С", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
БМП-3
Корнет
Т-72
Т-72Б
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
02.10.2020
Главком Сухопутных войск рассказал о новинках вооружений, поступающих в войска
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
24.06.2019
Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
13.05.2019
Лимузин и танки: западные СМИ оценили парад в Москве
30.04.2019
В День Победы по Красной площади пройдут свыше 130 единиц военной техники
11.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть III
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 13:54
  • 58105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex