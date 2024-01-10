Отставной британский вице-маршал: Россия быстро перевооружается, своими ударами не давая делать того же Украине

Один из переданных ВКС России истребителей Су-57 постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", декабрь 2023 года.

Британский военный эксперт Шон Белл в материале для «Скай ньюс» высказался о российских ударах по военным объектам Украины.

Отставной вице-маршал британских ВВС заявил о том, что с военным производством у Украины большие проблемы ввиду того, что ВС РФ «уничтожают украинские предприятия ВПК одним ударом».

Вице-маршал Белл отметил, что для создания таких производственных мощностей нужны месяцы, а для уничтожения – всего один точный удар.

Шон Белл:

Вдохновленный первоначальными успехами Украины по освобождению 12 000 квадратных километров Харьковской области в сентябре 2022 года, Запад предоставил огромный объём военной помощи для поддержки весеннего наступления Зеленского. Однако, несмотря на месяцы интенсивных боев, линии фронта существенно не сдвинулись, и для победы обеим сторонам требуется больше огневой мощи.

Белл:

Ни одна страна не имеет достаточных объёмов боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности такой высокоинтенсивной войны на истощение. Россия всегда имела запасы основного вооружения и, как полагают, начала бои с несколькими миллионами артиллерийских снарядов, однако даже эти запасы сейчас на исходе.

Отставной вице-маршал указал на то, что у Украины всё более сложно, так как собственных арсеналов не осталось. По его словам, невозможно добиться успехов без постоянной поддержки со стороны Запада.

Британский военный эксперт:

Украина не могла сравниться с российскими запасами оружия, но поддержка Запада была сосредоточена на высокотехнологичном оружии, которое обеспечило Украине возможность высокоточного удара. Но такое западное оружие поступило из существующих запасов, и ни одна страна не может позволить себе роскошь иметь больше оружия, чем ей необходимо. Из-за этого каждое оружие, подаренное Украине, увеличивало риск национальной безопасности самой страны-донора.

Британец сетует на то, что у России есть огромная оборонно-промышленная база, которая перешла на военную позицию и финансируется за счет огромных доходов от нефти.

Вице-маршал ВВС Британии:

Россия перевооружается, и быстро.

По его словам, одновременно с этим ВС РФ постоянными ударами мешает Украине развивать своё военное производство.