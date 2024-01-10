Отставной британский вице-маршал: Россия быстро перевооружается, своими ударами не давая делать того же Украине

Британский военный эксперт Шон Белл в материале для «Скай ньюс» высказался о российских ударах по военным объектам Украины.
Отставной вице-маршал британских ВВС заявил о том, что с военным производством у Украины большие проблемы ввиду того, что ВС РФ «уничтожают украинские предприятия ВПК одним ударом».
Вице-маршал Белл отметил, что для создания таких производственных мощностей нужны месяцы, а для уничтожения – всего один точный удар.
Шон Белл:
Вдохновленный первоначальными успехами Украины по освобождению 12 000 квадратных километров Харьковской области в сентябре 2022 года, Запад предоставил огромный объём военной помощи для поддержки весеннего наступления Зеленского. Однако, несмотря на месяцы интенсивных боев, линии фронта существенно не сдвинулись, и для победы обеим сторонам требуется больше огневой мощи.
Белл:
Ни одна страна не имеет достаточных объёмов боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности такой высокоинтенсивной войны на истощение. Россия всегда имела запасы основного вооружения и, как полагают, начала бои с несколькими миллионами артиллерийских снарядов, однако даже эти запасы сейчас на исходе.
Отставной вице-маршал указал на то, что у Украины всё более сложно, так как собственных арсеналов не осталось. По его словам, невозможно добиться успехов без постоянной поддержки со стороны Запада.
Британский военный эксперт:
Украина не могла сравниться с российскими запасами оружия, но поддержка Запада была сосредоточена на высокотехнологичном оружии, которое обеспечило Украине возможность высокоточного удара. Но такое западное оружие поступило из существующих запасов, и ни одна страна не может позволить себе роскошь иметь больше оружия, чем ей необходимо. Из-за этого каждое оружие, подаренное Украине, увеличивало риск национальной безопасности самой страны-донора.
Британец сетует на то, что у России есть огромная оборонно-промышленная база, которая перешла на военную позицию и финансируется за счет огромных доходов от нефти.
Вице-маршал ВВС Британии:
Россия перевооружается, и быстро.
По его словам, одновременно с этим ВС РФ постоянными ударами мешает Украине развивать своё военное производство.