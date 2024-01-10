Вместо авианосца «Куин Элизабет» в Красное море для борьбы с йеменской группировкой пошёл видавший виды фрегат «Ричмонд»

Источник изображения: topwar.ru

На профильных сайтах, с жаром, обсуждалась возможность отправки в Красное море британского авианосца.

Реальность, увы, оказалась гораздо более прозаичной, в "горячую точку", пошел видавший фрегат Тип 23, который в 2021 году, вернулся оттуда, после семимесячной службы. По заявлениям министра обороны, он должен заменить или эсминец "Даймонд", хотя возможно, что и своего "одноклассника" "Ланкастер". Теоретически, "Ланкастер" должен находится в районе Персидского залива еще год, возможно полтора. Но неблагополучная ситуация с фрегатами могла повлиять на решение Адмиралтейства. То есть, бороться с йеменской группировкой хуситов у "Глобальной Британии" с помощью авианосца не получится.

В конце прошлой недели, сразу в нескольких СМИ появилась информация о том, что помимо планируемого списания фрегата "Вестминстер", может быть списан и "Аргайл". Причиной списания второго, указывается нехватка личного состава. Сам корабль только летом прошлого года прошел капитальный ремонт по продлению срока службы (LIFEX). На данный момент, "Аргайл" находится в Девонпорте, Центре поддержки фрегатов. Некоторые эксперты полагают, что вместо него спишут "Нортумберленд". Однако против такой версии "играет" то, что "Аргайл" - фрегат "общего назначения", без БУГАС тип 8027. С "Вестминстера" БУГАС тип 8027 будет перемещена на "Айрон Дьюк".

Помимо того, говорится, что десантный корабль "Бульварк" не будет введен в действующий состав флота, причём тоже из - за нехватки л/с, и останется в резерве, вместе с "Альбионом", до лучших времен.

Высказываются вполне разумные претензии, что те несколько десятков миллионов фт. ст., потраченных на четырехлетний ремонт, можно было бы использовать с гораздо большей пользой. Такое решение, приводит к тому, что возможности Королевской морской пехоты будут существенно ограничены. Надо полагать, что существующая бригада морской пехоты будет переформирована в какое-либо другое подразделение, с меньшим штатом л/с и боевой техники.

Улучшения ситуации по надводным кораблям в ближайшем обозримом будущем британцам не стоит. Сроки строительства фрегатов Тип 26, все больше "сдвигаются" вправо. Вступление в строй "Кардиффа" плавно дрейфует с конца 2026 года на вторую половину 2027, опять же, если не случится каких-нибудь досадных для Лондона неожиданностей. Ситуация с Тип 31, еще хуже. Изначально говорилось, что корабль таких размеров и с таким комплектом вооружения, который в него хотели "воткнуть", не может стоить около 250 млн. фт. ст., за единицу.

Тем не менее, контракт заключили, сейчас "Бэбкок интернешнл" пытается в досудебном порядке урегулировать сложившуюся проблему с Адмиралтейством. Получается не очень. И словно в насмешку, теперь Их Лордства, хотят существенно усилить вооружение Тип 31, установив на них американские УВП Мк. 41, что существенно увеличивает стоимость закупаемого вооружения + переделка проекта.