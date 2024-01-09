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Военное обозрение

Экс-командующий ВС США в Европе: Снарядный голод ВСУ способен привести к потере Украиной новых территорий

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Источник изображения: topwar.ru

Отказ США и Европы поставить Украине большее количество боеприпасов привел к самому кошмарному сценарию для Киева, российская армия переходит в наступление, тогда как ВСУ не имеют возможности его отразить. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Отставной генерал, занимающий позицию ярого противника России заявил, что украинская армия испытывает снарядный голод, а это не позволяет ВСУ отразить масштабные атаки российской армии. По словам украинских военных, на некоторых направлениях расход боеприпасов снизился на 90% по сравнению с летним контрнаступлением.

У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов. По словам украинских военных, некоторым подразделениям уже пришлось снизить скорострельность на 90 процентов по сравнению с летом. Всего не хватает – и на многих участках фронта командиры не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции

- заявил Ходжес.

По словам генерала, если такая ситуация будет продолжаться, украинская армия не только не сможет перейти в новое контрнаступление и "освободить" свои территории, а рискует потерять новые. Сценарий с новыми территориальными потерями становится реальностью.

Ранее генерал призвал западные страны поставить Украине дальнобойные ракеты для поражения Крымского моста. По его убеждению, если нарушить снабжение Крыма, то российские войска оттуда уйдут, а это первый шаг к "победе" Украины.

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Страны
Россия
США
Украина
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