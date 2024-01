На Украине признали, что не могут угнаться за российскими технологиями РЭБ (Financial Times, Великобритания)

Россия значительно превосходит Украину по числу и качеству средств радиоэлектронной борьбы, пишет FT. Как заявил глава отдела РЭБ ВСУ Иван Павленко, Украина готова стать полигоном "для обкатки средств РЭБ". Однако союзники не спешат делиться технологиями.

Рекордное количество российских воздушных ударов по Украине в новогодние праздники подчеркнуло необходимость усилий Киева по укреплению технологий радиоэлектронной борьбы, призванных подавлять и обезвреживать вражеские беспилотники и управляемые ракеты.

Обе стороны вложили значительные средства в системы для нейтрализации армий беспилотников противника, но Москва сохраняет превосходство, поскольку она сосредоточилась на этих возможностях еще до начала полномасштабного конфликта на Украине почти два года назад.

Однако украинские силы отчаянно наверстывают упущенное.

Командир украинского подразделения беспилотников Николай Колесник назвал дуэли средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с российскими войсками жестокими и беспощадными. Он сравнил их с “невидимыми ножницами, отсекающими связь с дистанционно управляемыми устройствами”.

В совокупности Украина и Россия используют десятки тысяч беспилотников в месяц. В минувшем году обе страны все чаще обращались к дешевым и доступным коммерческим беспилотникам с видом от первого лица, которые управляются с помощью наголовной камеры.

“Русские в последнее время производят так много оружия, что это стало огромной угрозой, — сказал глава отдела РЭБ и кибервойны Генерального штаба Украины полковник Иван Павленко. — Массовое применение беспилотников, что мы сегодня видим, — своего рода новшество... Таким образом, средства РЭБ становятся все более актуальны”.

Павленко призвал союзников предоставить больше возможностей, которые могут “подавлять или имитировать” спутниковую систему наведения (GNSS) российских управляемых ракет и беспилотников.

“Поставка Украине достаточного количества мощных постановщиков помех или хотя бы усилителей сигнала также поможет противостоять воздушным атакам противника”, — добавил он.

Кроме того, поскольку для российских систем РЭБ требуются высокотехнологичные компоненты, такие как усилители, синтезаторы и программное обеспечение, западным союзникам было важно ввести против этих узлов санкции, сказал он.

Повсеместное использование беспилотников на поле боя — одна из причин, почему долгожданное контрнаступление Украины в этом году не привело к сколь-либо значительным территориальным завоеваниям и почему сухопутные боевые действия приобрели позиционный характер. Любая группа танков или бронетехники обнаруживается и уничтожается за считанные минуты.

Россия все чаще применяет РЭБ, чтобы сбить с курса поставленные Украиной западные высокоточные боеприпасы, включая ракеты HIMARS и артиллерийские снаряды “Экскалибур” (Excalibur). Москва также использовала свои возможности РЭБ для имитации запусков ракет и беспилотников, чтобы сбить с толку украинские системы ПВО и определить их местонахождение, подчеркнул Павленко.

Без защиты от средств РЭБ украинские войска становятся легкой добычей для артиллерийских ударов, дронов, сбрасывающих бомбы, и ударов беспилотников-камикадзе, взрывающихся при контакте с целью.

Один украинский солдат посетовал на полное отсутствие средств РЭБ в его подразделении, которое было практически полностью уничтожено за несколько недель интенсивных бомбардировок на восточном фронте. По его словам, российские беспилотники “жалили, как комары”.

“Какая еще радиоэлектронная борьба? Ничего у нас не было. Даже вспоминать не хочу вспоминать те дни в окопах. Наши парни мерли как мухи”, — добавил он.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный назвал в ноябрьском интервью средства РЭБ “ключом к победе в войне беспилотников” и выходом из тупика на линии фронта.

“Нам также нужен расширенный доступ к электронной разведке от наших союзников, включая данные радиоразведки, а также расширенные производственные линии средств РЭБ против беспилотников как на Украине, так и за рубежом”, — написал он в статье для журнала The Economist.

Системы РЭБ бывают разных форм и размеров: от крупных станций и мобильных передатчиков-приемников, установленных на грузовиках, до карманных устройств. Обе стороны стремятся защитить свои войска, сооружая импровизированные системы РЭБ. Так, по словам одного украинского инженера, добровольцы собирают их у себя в гараже.

И в России, и на Украине сохранились мощные научно-исследовательские школы РЭБ, созданные еще в советские времена, однако российское правительство уже более десяти лет вкладывает значительные средства в новое оборудование.

“Радиоэлектронная борьба— одна из важнейших звеньев на современном поле боя, и русские получили в ней значительное преимущество на протяжении всего конфликта, что, в свою очередь, оказалось постоянной проблемой для Украины”, — сказал старший научный сотрудник Королевского объединенного института военных исследований Джек Уотлинг (Jack Watling).

Согласно докладу военной консалтинговой компании, попавшему в распоряжение The Financial Times, российская система радиоподавления “Поле-21” может размещаться на земле, на вышках и на транспортных средствах и глушит сигналы на территории до 150 км. Другой вариант — система “Мурманск”, в которой используются огромные 32-метровые телескопические опоры, установленные на мобильных бронемашинах.

“Проблема в том, что русские могут размещать системы радиоэлектронной борьбы уровня системы “Поле-21” на бóльшей части фронта, в ряде случаев вплоть до уровня взвода”, — сказал Уотлинг.

Однако Украина периодически находит слабые места в российской системе РЭБ и противовоздушной обороны: ее беспилотники наносят удары вглубь российской территории, поражая авиабазы, склады и другие цели, вплоть до самого Кремля.

Перед тем, как в начале года нанесли ракетные удары по российскому Черноморскому флоту в Севастополе, украинские спецназовцы на скоростных катерах вывели из строя российские системы РЭБ на нефтяных платформах. В ходе конфликта этот крымский порт стал одним из наиболее защищенных от РЭБ объектов.

Изначально Киев использовал устаревшее советское оборудование, но, по собственным словам, значительно улучшил свои возможности РЭБ благодаря системам собственного производства и поставленным западными союзниками, хотя подробности и не разглашаются.

Украинская мобильная система “Буковель”, которую можно устанавливать на транспортные средства, обнаруживает беспилотники, пресекает передачу данных и может блокировать спутниковые системы наведения, включая российскую ГЛОНАСС. Украинские военные высоко оценили его эффективность и призвали правительство наладить массовое производство.

Новая же украинская система под кодовым названием “Покрова”, по некоторым данным, способна противодействовать ракетам, блокируя их систему наведения.

Павленко из генерального штаба Украины считает крайнем важным, чтобы истребители F-16, которые западные союзниками предоставят в ближайшее время, были оснащены современными системами РЭБ. Он добавил, что Киев ведет работу в этом направлении.

Павленко похвастался, что украинские системы РЭБ смогли захватить российские БПЛА “Орлан” и перепрограммировали другие беспилотники, чтобы те полетели обратно в Россию.

Павленко считает, что Украина можно стать своего рода лабораторией для обкатки средств РЭБ, хотя и признал, что некоторые западные военные не горят желанием делиться технологиями.

“В любом сложном и высокотехнологичном оборудовании есть программное обеспечение, на которое так или иначе можно повлиять. И за этим будущее, — убежден Павленко. — Этот подход наиболее перспективен, и где его лучше испытать, чем на Украине?”.

Комментарии читателей FT

Grump

Конечно, еще каких-то 500 миллиардов долларов, и Украина непременно выиграет. Делов-то!

All the good names are taken

Кто-нибудь мне объяснит, почему это на фото у улыбающегося Николая Колесника на шапке написано “Люфтваффе”, а?

William Shespir

Довольно поучительно, учитывая, что за последний год я прочел с дюжину пропагандистских статей о том, что у Украины преимущество в беспилотниках и радиоэлектронной борьбе. Что же изменилось?

Richard

Украина и есть полигон для РЭБ. Говорю как бывший специалист по обслуживанию/планированию РЭБ в Ираке и на Ближнем Востоке: автор заслуживает похвалы за попытку пролить свет на эти вопросы. Это сложная тема, и люди, которые действительно в ней разбираются, особенно не распинаются, особенно для журналистов.

A Das

Полмиллиона украинцев уже сложили жизни ради победы союзников по НАТО. Сколькими еще Зеленский готов пожертвовать, прежде чем НАТО сдастся?

Bruno123

Насколько я могу судить, Россия побеждает — и точка.

Производство одного снаряда обходится России в 600 долларов, а ЕС/США — в 6000 долларов. Население России вчетверо больше, чем у Украины. У Украины разве что США в союзниках.

JustPerson

Просто фантастика, чего достигли эти русские благодаря чипам, выдернутым из стиральных машин! Неужели СМИ начали помаленьку сливать то, что обычным людям было понятно еще давно?

Balanced Perspective

У России преимущество во всех моментах кинетического конфликта на Украине — в разведке, беспилотниках, РЭБ, артиллерии, авиации, танках. Кроме того, ее солдаты лучше обучены и крепче мотивированы. Доказательства налицо: Украина потерпела разгромное поражение в контрнаступлении 2023 года.

Однако Запад и его украинские марионетки одержали верх в одной ключевой области, которая подчас не менее важна: в пиаре и пропаганде. Еще Ноам Хомский предупреждал: западные СМИ — это пропагандистская машина, с которой нельзя не считаться.

Автор статьи: Роман Олеарчик