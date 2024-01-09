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Чем ближе президентские выборы в США, тем более неожиданными (для американского обывателя) становятся заявления кандидатов.

Так, Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети написал об истинных мотивах поддержки действующей администрацией Белого дома и американскими корпорациями украинских властей.

Со слов племянника экс-президента США Джона Кеннеди, интерес американского бизнеса заключается не только в поставках вооружения, которые позволяют заработать компаниям ВПК, и контрактах на восстановление и реконструкцию Украины. Главный интерес крупнейших американских компаний, в частности, юрист в своем посте привел в пример BlackRock, заключается в украинских сельхозугодиях, которые по праву считаются самыми плодородными в мире.

Мало кто понимает, что означает война на[sub][/sub] Украине для крупного бизнеса

- заявил кандидат в президенты США.

Стоит отметить, что для подавляющего большинства наших соотечественников «откровения» Кеннеди-младшего не покажутся какой-то сенсацией. Российские власти неоднократно заявляли, что расплачиваться со своими западными спонсорами киевские власти будут землей.

При этом вышеупомянутый пост станет крайне полезен для американского обывателя, который до сих под считает, что США на Украине помогают отстаивать «демократические ценности и свободы».