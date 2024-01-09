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Военное обозрение

В США состоялся первый запуск ракеты Vulcan с аппаратом для посадки на Луну

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Источник изображения: topwar.ru

United Launch Alliance осуществила первый сертификационный запуск своей новой тяжелой ракеты Vulcan Centaur, которая разрабатывалась американской компанией с 2014 года. Носитель придет на смену Atlas V, в которой используются российские двигатели РД-180, а также Delta IV и Delta Heavy.

Пуск, трансляцию которого вела ULA, состоялся сегодня с космодрома на мысе Канаверал (штат Калифорния) в 10.18 (МСК). При этом ракета отправилась в свой первый полет с примечательным грузом – аппаратом Peregrine, который должен будет осуществить посадку на Луну. Разработкой последнего занималась компания Astrobotic в интересах НАСА.

На первом этапе Vulcan должна вывести вышеупомянутый модуль на высокую эллиптическую орбиту. Затем Peregrine, оснащенный пятью исследовательскими инструментами, направится к нашему естественному спутнику и, согласно планам американского космического агентства, прилунится районе Sinus Viscositatis 23 февраля.

Но и это еще не всё. В номенклатуру полезной нагрузки Peregrine, который способен доставить на Луну до 90 кг, вошло не только оборудование для проведения исследований. Сообщается, что аппарат доставит на поверхность естественного спутника Земли капсулы с человеческим прахом от ритуальной компании Celestis.

Первая и единственная вышеупомянутая услуга была оказана компанией в 1999 году, когда на Луну был доставлен прах ученого Юджина Шумейкера. Данная миссия тогда вызвала шквал негодования со стороны индейцев навахо, у которых Луна считается священным местом. Впрочем, с их мнением никто считаться не стал.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
NASA
ULA
Проекты
Vulcan РН
Луна
Робот
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