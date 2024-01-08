Почему ВПК США не сможет повторить то, что сделал в 40-е годы

Подъем ВПК США физически НЕВОЗМОЖЕН. Более того, его никто и не собирается поднимать. Деньги, которые вливаются в ВПК, идут на увеличение рыночной капитализации компаний, при этом в их планах, как указывают эксперты, на 2024 год предусмотрено увеличение производства, например, снарядов на 6,8%.

Я (pascendi) тут писал уже о причинах развала ВПК: https://aftershock.news/?q=node/1206501

Добавлю пару слов про то, почему в 40-е годы США за очень короткий срок смогли нарастить военное производство в десятки раз, а сейчас этого не смогут.

Первая причина того, что тогда у них получилось -- то, что в стране были собственные ресурсы стратегического сырья (стали, алюминия и т.п.), которые позволяли это сделать. Сейчас этого просто нет. Производство стали сократилось в десять раз, алюминий в США вообще практически не производится -- 12% от потребности (например, "Алкоа" производит в США только готовые изделия, сырье ее предприятия выпускают в других странах).

Главная же причина -- конкуренция. В стране были многие сотни предприятий, способных включиться в производственные цепочки военного производства и десятки -- способных это производство организовать.

В послевоенное время началось укрупнение компаний ВПК, которое c 80-х годов пошло лавинообразно. Вот график, где это наглядно показано:

Укрупнение компаний ВПК США. Источник: aftershock.news

Итого: в 40-е годы только в авиационной промышленности и приборостроении были сотни оборонных фирм, в 2000-е -- 5 (пять). При поглощениях неизбежно терялись специалисты, документация, технологии и ноу-хау. И теперь, скажем, "Боинг" не в состоянии производить пассажирские самолеты без участия внешних контракторов, из которых заметная часть -- отнюдь не союзники США. А уж историю про то, как пришлось внезапно заменять Турцию в производстве F-35, когда турки купили наши С-400, вообще можно рассказывать как анекдот.

Из того, что американцы могли бы быстро начать выпускать в кратно увеличенных количествах, осталась только стрелковка. Уже даже с патронами ходовых калибров у них проблемы.

В большинстве случаев сейчас в ВПК США речь идет не о том, чтобы нарастить выпуск, а о том, чтобы с грехом пополам его восстановить (танки, САУ и ствольная артиллерия, некоторые типы ракет, начиная со "Стингера" и "Джавелинов", и т.д., и т.п.). Замечу, что, в частности, пресловутые гаубицы М-777 разработаны и производятся не в США (BAe Systems, британская компания).

Да что там технически сложные изделия. Вы посмотрите на Скрэнтонский завод боеприпасов, где производят 155-мм снаряды:

Скрэнтонский завод боеприпасов. Источник: aftershock.news

Скрэнтонский завод боеприпасов. Источник: aftershock.news

Скрэнтонский завод боеприпасов. Источник: aftershock.news

Допотопное оборудование, грязь в цехах, рабочие в возрасте Байдена (потому что молодых, которые бы что-то умели, нет)... Позорище.

А вы говорите -- резко увеличить производство. Да им новые заводы для этого строить придется, а США начала 2020-х годов -- не СССР начала 1940-х, ни по организации общества, ни по способам управления, ни по менталитету рабочей силы. Там никто не станет работать на станках в чистом поле после эвакуации, как в Союзе 1941 года. Более того, чтобы организовать трехсменную работу, владельцам предприятия придется договариваться с профсоюзами, и встанет это им в такую копеечку, что снаряды выйдут золотыми.