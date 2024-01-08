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Военное обозрение

Армия РФ успешно применяет против бронетехники ВСУ «судоплатовские» FPV-дроны со спаренными гранатами РПГ

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Применение FPV-дрона.
Источник: topwar.ru

Беспилотники-камикадзе ВТ-40 (ВТ – это сокращенно «Владлен Татарский») недавно уничтожили на передовой несколько единиц украинской техники противника и вышку связи. В частности, для ликвидации танка Т-72, принадлежащего ВСУ, потребовалось три попадания.

Об этом сообщает Telegram-канал «Судоплатов», принадлежащий частному проекту «Судный день».

Данная организация систематически публикует отчеты об уничтожении вражеской техники при помощи FPV-дронов собственного производства с демонстрацией кадров.


Источник: topwar.ru

В недавней такой публикации сообщалось об уничтожении, помимо Т-72, еще одного танка Т-64БВ, а также вражеского бронетранспортера БТР-80 и двух пикапов. Идентифицировать данную технику противника помог производителю Telegram-канал Lostarmour.

Относительно Т-72 было зафиксировано, что танк сгорел, а экипаж разбежался. После этого происходило уничтожение убегающих украинских танкистов.

Армия РФ успешно применяет против бронетехники ВСУ «судоплатовские» FPV-дроны со спаренными кумулятивными гранатами РПГ. С их помощью наносятся более значительные повреждения.

Как отметил автор ТГ-канала «Военный осведомитель», как минимум один из беспилотников нес на борту именно такие боеприпасы.

Хотя проект «Судный день» частный, он имеет отношение к добровольческому батальону имени Павла Судоплатова, сформированному в Запорожской области. С февраля прошлого года его организаторы сумели в кратчайшие сроки наладить производство дронов, организовать логистику и обучение операторов. Деятельность предприятия не носит коммерческого характера, оно поставляет продукцию в войска на безвозмездной основе.


Применение FPV-дрона.
Источник: topwar.ru

Применение FPV-дрона.
Источник: topwar.ru

Применение FPV-дрона.
Источник: topwar.ru
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
Т-72
Проекты
БПЛА
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