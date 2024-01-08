Войти
ТАСС

Эксперт заявил, что украинский средний класс бежал в Россию из-за действий националистов

328
0
0
Монумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

По словам историка и антрополога Эмманюэля Тодда, украинцев побудили "бездумно осуждать русских, не задумываясь над мотивами такого поведения"

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Агрессивные действия украинских националистов привели к бегству представителей среднего класса из этой страны в Россию на фоне раскола в обществе по языковому признаку. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд в интервью журналу Le Point​​​​​​, приуроченном к выходу его новой книги "Поражение Запада".

"Чего никто не мог ожидать, так это бегства в Россию украинского русскоязычного среднего класса. Русскоязычная часть Украины потеряла представителей среднего класса, то есть свою организационную и структурную основу. У этих людей был выбор между украинскими националистами, желающими искоренить их язык, и восстанавливающей экономическую мощь Россией", - сказал он.

По мнению антрополога, украинцев побудили "бездумно осуждать русских, не задумываясь над мотивами такого поведения". Теперь же, когда происходит разрушение украинской нации, западные страны "лишают ее своей поддержки", подчеркнул Тодд.

Le Point сопроводил размышления историка выдержкой из книги, в которой он напоминает, что с 1991 года до начала конфликта население Украины сократилось примерно на 11 млн человек за счет эмиграции и падения рождаемости. По словам эксперта, в большинстве западных стран, как и в России, Украину считали "несостоявшимся государством". "Никто не мог предугадать, что Украина найдет в войне смысл жизни и оправдание своему существованию", - пишет автор книги.

По словам Тодда, киевский режим "проигрывает войну из-за нехватки материальных средств". "Американцы направили украинцев в сторону катастрофы во время летнего наступления, не предоставив им достаточно средств", - сказал он, отметив, что США оказались неспособны производить необходимый объем вооружений. "Я придерживаюсь беспристрастной логики, которая диктует необходимость добиваться промежуточного решения. Односторонний дискурс, а также идеологические и моральные требования приведут к катастрофе", - заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.05.2022
Тот, кто помогает Украине, заигрывает с Армагеддоном
19.05.2021
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
08.07.2019
Размещенные в Крыму ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили корабли "противника" в Черном море, где проходят учения НАТО
07.09.2015
Украина пообещала при помощи США создать замену российским ракетам
21.01.2015
Ил и Юнь – прогнозам вопреки
15.04.2014
НПО "Сатурн": конкретизация технологий
29.12.2009
На пути к апокалипсису
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 09:29
  • 5
Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства
  • 08.01 08:15
  • 58050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.01 07:31
  • 0
О целях сторон, реально вовлеченных в СВО
  • 08.01 04:22
  • 6
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 03:44
  • 1
О перспективах развития российско-украинско-НАТОвского конфликта
  • 06.01 20:44
  • 2668
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.01 11:10
  • 3
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 06.01 04:57
  • 2
Луганск атаковала «Штормовая тень»
  • 06.01 01:50
  • 1
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 22:40
  • 1
История США
  • 05.01 22:04
  • 1
Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ