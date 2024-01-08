По словам историка и антрополога Эмманюэля Тодда, украинцев побудили "бездумно осуждать русских, не задумываясь над мотивами такого поведения"

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Агрессивные действия украинских националистов привели к бегству представителей среднего класса из этой страны в Россию на фоне раскола в обществе по языковому признаку. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд в интервью журналу Le Point​​​​​​, приуроченном к выходу его новой книги "Поражение Запада".

"Чего никто не мог ожидать, так это бегства в Россию украинского русскоязычного среднего класса. Русскоязычная часть Украины потеряла представителей среднего класса, то есть свою организационную и структурную основу. У этих людей был выбор между украинскими националистами, желающими искоренить их язык, и восстанавливающей экономическую мощь Россией", - сказал он.

По мнению антрополога, украинцев побудили "бездумно осуждать русских, не задумываясь над мотивами такого поведения". Теперь же, когда происходит разрушение украинской нации, западные страны "лишают ее своей поддержки", подчеркнул Тодд.

Le Point сопроводил размышления историка выдержкой из книги, в которой он напоминает, что с 1991 года до начала конфликта население Украины сократилось примерно на 11 млн человек за счет эмиграции и падения рождаемости. По словам эксперта, в большинстве западных стран, как и в России, Украину считали "несостоявшимся государством". "Никто не мог предугадать, что Украина найдет в войне смысл жизни и оправдание своему существованию", - пишет автор книги.

По словам Тодда, киевский режим "проигрывает войну из-за нехватки материальных средств". "Американцы направили украинцев в сторону катастрофы во время летнего наступления, не предоставив им достаточно средств", - сказал он, отметив, что США оказались неспособны производить необходимый объем вооружений. "Я придерживаюсь беспристрастной логики, которая диктует необходимость добиваться промежуточного решения. Односторонний дискурс, а также идеологические и моральные требования приведут к катастрофе", - заключил он.